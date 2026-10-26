PWD में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 91 सब इंजीनियर्स के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट
छत्तीसगढ़ PWD में बड़ा फेरबदल हुआ है. 91 उप अभियंताओं के ट्रांसफर आदेश जारी हुए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 4:05 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रशासनिक आधार पर 91 उप अभियंताओं (सिविल) के तबादले किए हैं. विभाग ने 26 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से नई पदस्थापना देने के निर्देश दिए हैं.यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी.आदेश के तहत प्रदेश के अलग-अलग संभागों, सेतु संभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यालयों में पदस्थापना में बदलाव किया गया है.
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से लेकर सरगुजा संभाग तक बदलाव
छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उप अभियंताओं के बड़े स्तर पर तबादले किए हैं.विभाग की ओर से जारी आदेश में कुल 91 उप अभियंताओं (सिविल) के नाम शामिल हैं. इन अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटाकर प्रदेश के अलग-अलग संभागों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. विभागीय आदेश के मुताबिक, स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारी आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर कार्य करेंगे. आदेश छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है.
कई संभागों में बदली पदस्थापना
तबादला सूची में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, जशपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, राजनांदगांव और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कार्यालय शामिल हैं.इसके साथ ही सेतु संभागों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यालयों में भी अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है.आदेश के तहत कुछ उप अभियंताओं को एक संभाग से दूसरे संभाग में भेजा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को मुख्य अभियंता कार्यालय, अधीक्षण अभियंता कार्यालय और उपसंभाग स्तर पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.इससे विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों की तैनाती का नया ढांचा लागू होगा.
प्रमुख तबादलों में ये नाम शामिल
जारी सूची के अनुसार, दीप कुमार चक्राकर को रायपुर संभाग क्रमांक-3 से गरियाबंद संभाग भेजा गया है.फारूक इशराक को नवा रायपुर से दुर्ग संभाग में पदस्थ किया गया है. चुन्नू लाल साहू को बलौदाबाजार से रायपुर संभाग क्रमांक-3 भेजा गया है, जबकि मंगल प्रसाद चक्राकर को महासमुंद संभाग से विधानसभा रायपुर संभाग में नई पदस्थापना दी गई है.इसी तरह अंशुमान सिंह को गरियाबंद से धमतरी, संतोष कुमार साहू को गरियाबंद से विधानसभा रायपुर और आर.के. देशमुख को धमतरी से महासमुंद संभाग भेजा गया है.सूची में दुर्ग, कवर्धा, कोरबा, अंबिकापुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़ और बिलासपुर सहित कई क्षेत्रों के लिए भी नई पदस्थापनाएं दर्ज हैं.
सेतु और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालयों में भी बदलाव
विभागीय आदेश में सेतु संभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यालयों में भी कई उप अभियंताओं की नई पदस्थापना की गई है.कुछ अधिकारियों को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और चांपा स्थित सेतु संभागों में भेजा गया है.वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यालयों में कार्यरत कुछ अधिकारियों को अन्य संभागों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा कुछ उप अभियंताओं को उपसंभागीय स्तर पर भी पदस्थ किया गया है. इससे क्षेत्रीय स्तर पर विभागीय कामकाज के संचालन और निर्माण कार्यों की निगरानी से जुड़ी जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण होगा.
तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश
लोक निर्माण विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं और नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होगी. संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार निर्धारित कार्यालयों में कार्यभार संभालना होगा. स्थानांतरण आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेंगे.
निर्माण कार्यों की निगरानी पर रहेगा फोकस
उप अभियंताओं की भूमिका सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों की तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण तथा कार्यों की प्रगति पर नजर रखने में महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में विभागीय स्तर पर किए गए इन तबादलों के बाद संबंधित कार्यालयों में जिम्मेदारियों का नया वितरण होगा.हालांकि, आदेश में तबादलों के पीछे किसी विशिष्ट परियोजना या कार्य में देरी को कारण नहीं बताया गया है.छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने 91 उप अभियंताओं की पदस्थापना में बदलाव कर प्रशासनिक फेरबदल किया है.अब संबंधित अधिकारियों की नई तैनाती के साथ विभागीय कामकाज आगे बढ़ेगा.
बलरामपुर में करमा तिहार पर प्रकृति पूजा, आदिवासी समाज के लोगों ने किया मांदर की थाप पर नृत्य
बिलासपुर में अनोखा प्रदर्शन : सड़क पर उल्टे चले लोग, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति को मिला जन समर्थन
बलौदाबाजार: बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से भिड़ी यात्री बस, 3 की मौत, 16 घायल