ETV Bharat / state

PWD में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 91 सब इंजीनियर्स के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ PWD में बड़ा फेरबदल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रशासनिक आधार पर 91 उप अभियंताओं (सिविल) के तबादले किए हैं. विभाग ने 26 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से नई पदस्थापना देने के निर्देश दिए हैं.यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी.आदेश के तहत प्रदेश के अलग-अलग संभागों, सेतु संभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यालयों में पदस्थापना में बदलाव किया गया है.





छत्तीसगढ़ PWD में बड़ा फेरबदल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से लेकर सरगुजा संभाग तक बदलाव



छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उप अभियंताओं के बड़े स्तर पर तबादले किए हैं.विभाग की ओर से जारी आदेश में कुल 91 उप अभियंताओं (सिविल) के नाम शामिल हैं. इन अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटाकर प्रदेश के अलग-अलग संभागों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. विभागीय आदेश के मुताबिक, स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारी आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर कार्य करेंगे. आदेश छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है.