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सीएसजेएमयू में कई बड़े बदलाव, कई प्रोफेसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में बड़े बदलाव करते हुए स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर और डायरेक्टर प्रो. सुधांशु पांडिया को यूनिवर्सिटी का नया प्रति कुलपति बनाया गया है. यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इसके तहत प्रो. पांडिया अपनी इस नई जिम्मेदारी के साथ-साथ अपने पुराने काम भी संभालते रहेंगे. इस नई जिम्मेदारी की खबर मिलते ही यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों के शिक्षकों ने उन्हें फोन करके बधाई दी. बातचीत में प्रो. सुधांशु पांडिया ने बताया कि वह वीसी प्रो. विनय पाठक द्वारा दी गई सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे.



इस नए आदेश से पहले यूनिवर्सिटी में प्रतिकुलपति के पद पर प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी काम कर रहे थे. वह इस समय सीनियर प्रोफेसर हैं और लाइफ साइंस विभाग के डीन का पद संभाल रहे हैं. अब उनकी जगह यह जिम्मेदारी प्रो. सुधांशु पांडिया को दी गई है. प्रति कुलपति की नियुक्ति के साथ ही यूनिवर्सिटी में कई विभागों के डीन और डायरेक्टर भी बदले गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के प्रो. मोहित कुमार को आईक्यूएसी का डायरेक्टर, प्रो. वृष्टि मित्रा को डीन एकेडमिक्स, प्रो. नमिता तिवारी को डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रो. शशि किरण मिश्रा को डीन प्रोजेक्ट बनाया गया है. इसके अलावा प्रो. अंशू यादव को डीन स्टूडेंट वेलफेयर, प्रो. विशाल अवस्थी को डीन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रो. नीरज सिंह को डीन प्रशासन और प्रो. संदीप सिंह को डीन एलुमिनाई रिलेशंस की जिम्मेदारी दी गई है.



यूनिवर्सिटी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अन्य सीनियर शिक्षकों को भी बड़े पद दिए गए हैं. इनमें प्रो. प्रवीण भाई पटेल को डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, प्रो. दीपक कुमार वर्मा को डायरेक्टर एआई इम्प्लीमेंटेशन, प्रो. शिल्पा डी कायस्थ को डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स, और प्रो. वर्षा गुप्ता को डायरेक्टर सतत विकास बनाया गया है. साथ ही प्रो. कौशल त्रिपाठी को डीन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन और प्रो. शशिकांत त्रिपाठी को चीफ प्रॉक्टर बनाया गया है.