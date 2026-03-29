यूपी में 9 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, जानिये किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
आईएएस एम. देवराज को वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 10:25 PM IST|
Updated : March 29, 2026 at 10:33 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए योगी सरकार ने रविवार देर रात 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. कई अधिकारियों को वर्तमान पद के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. आईएएस एम. देवराज को वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. कुछ प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारियों को भी तैनाती दी गई है.
उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी एम. देवराज को वर्तमान पद प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ ही महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग अनुराग यादव को प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग के पद पर भेजा गया है.
इसके अलावा आईएएस आलोक कुमार-III को प्रमुख सचिव नियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वन विभाग नोडल अधिकारी वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के पद के साथ ही प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू को वर्तमान पद के साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक रवि रंजन को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. कृषि उत्पादन आयुक्त के विशेष सचिव आईएएस टीके शिबू को वर्तमान पद के साथ यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है.
प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी सौम्या गुरुरानी को शाहजहांपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है. शाहजहांपुर में तैनात नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का अपर प्रबंध निदेशक बनाया गया है.
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