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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आठ IAS अफसरों का तबादला, दो को मिला अतिरिक्त प्रभार, देखें पूरी लिस्ट

सीनियर IAS अधिकारी अमृत अभिजात को अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

यूपी में 10 IAS के ट्रांसफर.
यूपी में 10 IAS के ट्रांसफर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 9:36 PM IST

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लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार देर शाम 10 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया. सीनियर IAS अधिकारी अमृत अभिजात को अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के साथ ही अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वर्तमान में अपर मुख्य सचिव परिवहन की जिम्मेदारी अर्चना अग्रवाल के पास है. अर्चना अग्रवाल इसी 30 सितंबर को रिटायर भी हो रही हैं. इससे पहले ही सरकार ने अपर मुख्य सचिव परिवहन का अतिरिक्त कार्यभार अमृत अभिजात को सौंप दिया है.

सीनियर IAS अमित कुमार घोष को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है. अभी तक वह अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा थे. प्रमुख सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झेमोमी को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा महेंद्र अग्रवाल को प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन बनाया गया है. प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले, आयुक्त खाद्य एवं रसद बनाया गया है. डॉ. एमकेएस सुंदरम को प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा से हटाकर प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, प्रमुख सचिव कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन बनाया गया है.

IAS रविंद्र को प्रमुख सचिव पंचायती राज बनाया गया है. अभी तक वे प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव कृषि शिक्षण एवं अनुसंधान, प्रमुख सचिव कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन, निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद के पद पर तैनात थे. प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

इसके अलावा प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले, आयुक्त खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अध्यक्ष यूपीएसएलडीसी बनाया गया है.

वर्तमान में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अध्यक्ष यूपीएसएलडीसी के पद पर तैनात सीनियर IAS अधिकारी डॉ. आशीष गोयल को अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन बनाया गया है.

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