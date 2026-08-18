राजस्थान प्रशासनिक महकमे में फेरबदल, 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला, APO चल रहे 5 अफसरों को मिली पोस्टिंग
राजस्थान में 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 26 अफसरों को सोमवार रात नई जिम्मेवारी की अधिसूचना जारी की गई.
Published : August 18, 2026 at 7:17 AM IST
जयपुर : राज्य सरकार ने सोमवार देर रात नौकरशाही में एक बार फिर फेरबदल करते हुए 26 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. सूची में दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है तो वहीं एपीओ चल रहे पांच आईएएस अधिकारियों को भी पोस्टिंग दी गई है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने देर रात तबादला सूची जारी की.
तबादला सूची में बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त और अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त भी बदले गए हैं. इसके अलावा दो आईएएस अधिकारियों को एसडीम के पद पर लगाया गया है. इनके अलावा सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 53 अफसरों को भी बदला है. विकास प्राधिकरणों के आयुक्तों में अजमेर की नित्या के., जोधपुर के उत्साह चौधरी को बदला गया है, वहीं अलवर यूआईटी सचिव धायगुडे स्नेहल नाना को बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त लगाया गया है.
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तबादला सूची के मुताबिक नित्या के. को संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग, शिल्पा सिंह को संयुक्त सचिव आयोजना विभाग जयपुर, उत्साह चौधरी को संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर, गिरधर को सीईओ जिला परिषद गंगानगर के स्थान पर सीओ भिवाड़ी में तैनात किया गया है. इसके अलावा धायगुड स्नेहल नाना- आयुक्त बीकानेर विकास प्राधिकरण के पद पर नियुक्त किया गया है.
वहीं प्रतिभा वर्मा को निदेशक चिकित्सा आईईसी विभाग जयपुर, गौरव बुढ़ानिया को आयुक्त नगर निगम अजमेर, आवहाद निवृत्ति सोमनाथ को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन जयपुर, सालुंखे गौरव रविंद्र को सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, रश्मि रानी को आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, यश चौधरी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) अलवर और यथार्थ शेखर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) जैसलमेर के पद पर लगाया गया है.
डॉ. अंशु प्रिया को रजिस्ट्रार सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर,सक्षम गोयल संयुक्त सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर, श्रद्धा गोमे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) अलवर, के पद पर लगाया गया है. मोहित कासनिया को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) सवाई माधोपुर, सोनिका कुमारी अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग जयपुर, श्रेष्ठ श्री को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मर्डर धौलपुर, चारु को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) बूंदी, राहुल श्रीवास्तव को एसडीएम माउंट आबू, सोनू कुमारी को एसडीएम झालावाड़ के पद पर लगाया गया है.
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एपीओ चल रहे इन अधिकारियों को मिली पोस्टिंग : वहीं एपीओ चल रहे ललित गोयल को संयुक्त सचिन सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, अभिषेक जैन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) श्रीगंगानगर, प्रीतम कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) उदयपुर, भैसारे शुभम अशोक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) जयपुर और प्रतिभा दहिया को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माड़ा) करौली के पद पर लगाया गया है. इसके अलावा गिरधर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीमराना निवेश क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण खैरतल तिजारा और राहुल श्रीवास्तव को सचिव नगर विकास न्यास माउंट आबू को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
36 एसडीएम और आठ एडीएम भी बदले : वहीं राज्य सरकार ने दे रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस )की 53 अधिकारियों की भी तबादला सूची जारी की थी. तबादला सूची में आठ एडीएम और 36 एसडीएम बदले गए हैं. तबादला सूची में एपीओ चल रहे कालूराम को रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, कैलाश चंद शर्मा को सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पद पर लगाया गया. वहीं 11 अगस्त को जारी हुई आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में शामिल हरफूल पंकज और पर्यटन विभाग की अतिरिक्त निदेशक एकता काबरा का तबादला निरस्त किया गया है तो वहीं. राजस्थान विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार रही आशु चौधरी, रंजीता गौतम और सुरेश कुमार को आगामी आदेशों तक एपीओ किया गया है. उन्हें अपनी उपस्थिति कार्मिक विभाग में दर्ज करानी होगी.