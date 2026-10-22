MCD में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच अधिकारियों के तबादले: श्वेता नागरकोटी सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर बनीं
एमसीडी में इस फेरबदल के तहत जोन स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.
Published : October 22, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए पांच अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिकारियों की नई तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू की गई है. इस फेरबदल में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल हैं.
आदेश के मुताबिक, नॉर्थ जोन की डिप्टी कमिश्नर श्वेता नागरकोटी को सेंट्रल जोन का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं, नई तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे आईएएस अधिकारी चीमाला शिव गोपाल रेड्डी को साउथ ईस्ट जोन का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर आयुषी को स्थानांतरित कर निदेशक (शिक्षा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, साउथ ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर डॉ. सचिन गुप्ता को नॉर्थ जोन का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
निखिल तिवारी को कई विभागों की जिम्मेदारी: प्रशासनिक फेरबदल में निखिल तिवारी को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वह अब डिप्टी कमिश्नर (विज्ञापन एवं आरपी सेल), निदेशक (प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी), निदेशक (शिकायत प्रकोष्ठ एवं भ्रष्टाचार शिकायत प्रकोष्ठ) और एस्टेट ऑफिसर का कार्यभार संभालेंगे. इसके अतिरिक्त उन्हें असेसर एंड कलेक्टर का प्रभार भी दिया गया है.
निखिल तिवारी इससे पहले एलएसी पर निदेशक (शिक्षा) के पद पर तैनात थे और विभिन्न विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे. एमसीडी में हुए इस फेरबदल के तहत जोन स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.
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