ETV Bharat / state

MCD में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच अधिकारियों के तबादले: श्वेता नागरकोटी सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर बनीं

दिल्ली नगर निगम ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए पांच अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिकारियों की नई तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू की गई है. इस फेरबदल में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल हैं.

आदेश के मुताबिक, नॉर्थ जोन की डिप्टी कमिश्नर श्वेता नागरकोटी को सेंट्रल जोन का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं, नई तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे आईएएस अधिकारी चीमाला शिव गोपाल रेड्डी को साउथ ईस्ट जोन का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर आयुषी को स्थानांतरित कर निदेशक (शिक्षा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, साउथ ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर डॉ. सचिन गुप्ता को नॉर्थ जोन का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है.