खूंटी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदलः एसपी ने 276 पुलिस पदाधिकारियों व जवानों का किया तबादला
खूंटी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.
Published : September 26, 2026 at 7:44 PM IST
खूंटीः जिला में विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एसपी ने महकमे में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया है.
एसपी कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार और आरक्षी स्तर के कुल 276 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से तबादला व नवीन पदस्थापन किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार पुलिस केंद्र में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक बाबू बंशी साव को खूंटी का नया थाना प्रभारी बनाया गया है. वहीं पुलिस निरीक्षक परशुराम पासवान को तोरपा अंचल और अनिल उरांव को खूंटी अंचल के पुलिस निरीक्षक पद पर पदस्थापित किया गया है.
एक अन्य आदेश में 14 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है. पुअनि अनिल कुमार सिंह को मुरहू थाना और पुअनि जय कुमार को खूंटी थाना भेजा गया है. सअनि लालजी यादव को तोरपा थाना, अमित भूषण कुजूर को तपकारा थाना तथा किरीटी भूषण महतो को मुरहू थाना भेजा गया है. महिला सअनि मंजु लकड़ा को खूंटी थाना से हिन्दी शाखा में पदस्थापित किया गया है.
247 हवलदारों व जवानों की बड़े पैमाने पर प्रतिनियुक्ति
एसपी कार्यालय से जारी एक विस्तृत आदेश के तहत जिला बल (डीएपी) के 247 हवलदारों एवं आरक्षियों की नई प्रतिनियुक्ति की गई है. इनमें बड़ी संख्या में जवानों को विभिन्न थानों (खूंटी, तोरपा, कर्रा, रनिया, तपकारा, जरियागढ़) के रिजर्व गार्ड, उप-कारा सुरक्षा, व्यवहार न्यायालय, लोधमा पिकेट तथा वीआईपी व प्रशासनिक आवास सुरक्षा में तैनात किया गया है.
इसके अलावा पूर्व के आदेश में 12 आरक्षियों को विभिन्न अंचलों व एसडीपीओ कार्यालयों में भेजा गया था. एसपी ने सभी स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे आदेश निर्गत होने के अविलंब/24 घंटे के भीतर अपने नवपदस्थापन स्थल पर योगदान देकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें.
इसे भी पढ़ें- रांची जिला बल में भारी बदलाव, 459 पुलिसकर्मियों का तबादला, 68 महिलाएं भी शामिल
इसे भी पढ़ें- रांची में बड़े स्तर पर थाना प्रभारियों का तबादला, कई थानों और ओपी के बदले गए प्रभारी
इसे भी पढ़ें- पलामू में 14 थाना प्रभारियों का तबादला, बदली गईं सभी महिला थाना प्रभारी, देखें पूरी लिस्ट