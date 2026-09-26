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खूंटी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदलः एसपी ने 276 पुलिस पदाधिकारियों व जवानों का किया तबादला

​खूंटीः जिला में विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एसपी ने महकमे में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया है.

एसपी कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार और आरक्षी स्तर के कुल 276 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से तबादला व नवीन पदस्थापन किया गया है.

जारी आदेश के अनुसार पुलिस केंद्र में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक बाबू बंशी साव को खूंटी का नया थाना प्रभारी बनाया गया है. वहीं पुलिस निरीक्षक परशुराम पासवान को तोरपा अंचल और अनिल उरांव को खूंटी अंचल के पुलिस निरीक्षक पद पर पदस्थापित किया गया है.

एक अन्य आदेश में 14 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है. ​पुअनि अनिल कुमार सिंह को मुरहू थाना और पुअनि जय कुमार को खूंटी थाना भेजा गया है. ​सअनि लालजी यादव को तोरपा थाना, अमित भूषण कुजूर को तपकारा थाना तथा किरीटी भूषण महतो को मुरहू थाना भेजा गया है. ​महिला सअनि मंजु लकड़ा को खूंटी थाना से हिन्दी शाखा में पदस्थापित किया गया है.

​247 हवलदारों व जवानों की बड़े पैमाने पर प्रतिनियुक्ति