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हरियाणा में बड़ा प्रशानिक फेरबदल, 7 IAS और 7 HCS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

Administrative Reshuffle in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. सरकार ने 7 IAS और 7 HCS अधिकारियों का तबादला किया है. चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी आदेशों के तहत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के सीईओ फूल चंद मीणा और गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादल कर दिया गया है. दुस्मंता कुमार बेहरा को गुरुग्राम और फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का CEO नियुक्त किया गया है.

हरियाणा में बड़ा प्रशानिक फेरबदल: जारी आदेश के मुताबिक मोहम्मद इमरान रजा को GMDA का एडिशनल CEO बनाया गया है. IAS पंकज का पानीपत से तबादला कर उन्हें गुरुग्राम नगर निगम का नया कमिश्नर लगाया गया है. वहीं, अंकिता चौधरी को पानीपत नगर निगम की कमान सौंपी गई है. फूल चंद मीणा को मानव संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग का कमिश्नर एवं सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है.