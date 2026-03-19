हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस अफसरों का तबादला
हरियाणा में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. 23 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है.
Published : March 19, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 5:43 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. हरियाणा सरकार ने 23 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है. लिस्ट में कई बड़े अफसरों के विभागों को बदला गया है.
23 आईएएस अफसरों का तबादला : राज्यपाल के आदेश के मुताबिक तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना और विभिन्न विभागों में सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है. नए आदेश के तहत अधिकारियों को उनके नए पदों पर जल्द से जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
राजा शेखर वुंडरू को ये मिली जिम्मेदारी : आईएएस राजा शेखर वुंडरू को हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है. साथ ही उन्हें हरियाणा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी दी गई है.
जी अनुपमा को जिम्मेदारी : आईएएस जी अनुपमा को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है. साथ ही हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी दी गई है.
अपूर्व कुमार सिंह को जिम्मेदारी : आईएएएस अपूर्व कुमार सिंह को हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही उन्हें हरियाणा पीडब्ल्यू (बीएंडआर) एंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी दी गई है.
अनुराग अग्रवाल की जिम्मेदारी जानिए : वहीं अनुराग अग्रवाल को नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है. विजयेंद्र कुमार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नियुक्तियां, कार्मिक विभाग तथासैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रस्तावित हरियाणा आय संवर्धन बोर्ड अधिकारी का ओएसडी लगाया गया है.
पंकज अग्रवाल को मिली ये जिम्मेदारी : पंकज अग्रवाल को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में प्रधान सचिव और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किया गया है. विजय सिंह दहिया को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ-साथ पशुपालन एवं खेल विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है. आशिमा बराड़ को आबकारी एवं कराधान तथा वित्त विभाग के साथ-साथ ऊर्जा विभाग के आयुक्त एवं सचिव का दायित्व भी दिया गया है. फूलचंद मीणा को मानव संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन के आयुक्त एवं सचिव तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ-साथ फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है.
साकेत कुमार को जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार को विकास एवं पंचायत विभाग और सहकारिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव के साथ-साथ हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है. ए. मोना श्रीनिवास को रेजिडेंट कमिश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली तथा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. जे. गणेशन को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग का आयुक्त एवं सचिव, सभी के लिए आवास विभाग का महानिदेशक एवं सचिव लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें हरियाणा एआई विकास परियोजना और हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फाॅर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अन्य बाहरी सहयता प्राप्त परियोजनाओं का सीईओ और हरट्राॅन का प्रबंध निदेशक लगाया गया है.
अशोक कुमार मीणा को जिम्मेदारी : अशोक कुमार मीणा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव तथा विदेशी सहयोग विभाग के महानिदेशक का कार्यभार दिया गया है. मनी राम शर्मा को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां नियुक्त किया गया है. मुकुल कुमार को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं राज्य शहरी विकास प्राधिकरण तथा निदेशक, हॉस्पिटैलिटी का कार्यभार सौंपा गया है. डॉ. आदित्य दहिया को प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नियुक्त किया गया है.
नेहा सिंह को बनाया गया सोनीपत उपायुक्त : विजय कुमार सिद्धप्पा भावीकट्टी को प्रबंध निदेशक, हैफेड तथा हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, गनौर का दायित्व दिया गया है. सुशील सारवन को प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम तथा हरियाणा वित्त निगम का कार्यभार सौंपा गया है. दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक भी लगाया गया है. नेहा सिंह को उपायुक्त, सोनीपत नियुक्त किया गया है. सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक और विजिलेंस विभाग की अतिरिक्त सचिव वर्षा खांगवाल को राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. मनीता मलिक को निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा एवं अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्त किया गया है. वंदना दिसोदिया को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा का निदेशक तथा अतिरिक्त सचिव लगाया गया है.
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