वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल , वरिष्ठ IFS अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार, सरकार ने जारी किए नए आदेश
छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. कई वरिष्ठ IFS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 6:40 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के कार्यभार में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नए प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने अलग-अलग पदों पर कार्यरत अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपते हुए वन अनुसंधान, वन्यजीव प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और विकास योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण पदों का प्रभार दिया है. इन आदेशों को वन विभाग में बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन के तौर पर देखा जा रहा है.
कोशलेंद्र कुमार को मिला वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अन्वेषण एवं मूल्यांकन) कोशलेंद्र कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
ओपी यादव बने प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) ओपी यादव को अस्थायी रूप से प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) तथा सह-मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पद पर पदस्थ किया गया है. यह जिम्मेदारी उन्हें आगामी आदेश तक सौंपी गई है.
शालिनी रैना को कैम्पा सीईओ का अतिरिक्त दायित्व
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वे प्रशासन, समन्वय और कार्मिक प्रबंधन से जुड़े दायित्वों का निर्वहन पहले से कर रही हैं.
माधेश्वरन डी. को विकास, योजना और बजट शाखा की जिम्मेदारी
वन्यजीव प्रबंधन एवं योजना से जुड़े कार्यों का दायित्व संभाल रहे श्री माधेश्वरन डी. को अतिरिक्त रूप से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास एवं योजना/बजट लेखा एवं लेखा परीक्षा) का प्रभार सौंपा गया है. वे वर्तमान में राज्य जैव विविधता बोर्ड और राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.
वन विभाग में प्रशासनिक मजबूती की कवायद
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी इस आदेश को विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कार्यों को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. नए दायित्वों के जरिए विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों के कामकाज को और अधिक सशक्त बनाने की कोशिश की गई है. वन विभाग में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल से कई अहम पदों की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों के हाथों में पहुंची हैं. अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन नई नियुक्तियों और अतिरिक्त प्रभारों से विभागीय योजनाओं, वन संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के कार्यों में कितना प्रभावी बदलाव देखने को मिलता है.
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