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DTC में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: अब निजी एजेंसी के माध्यम से होंगे अनुबंधित परिचालक

निजी एजेंसियों के माध्यम से होगी परिचालकों की तैनाती.

डीटीसी बसों में आउटसोर्सिंग युग की शुरुआत
डीटीसी बसों में आउटसोर्सिंग युग की शुरुआत (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने अपनी कार्य-प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी व सुचारू बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है. डीटीसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब निगम में कार्यरत सभी अनुबंधित कंडक्टरों को निजी संविदा एजेंसी के माध्यम से हायर व दोबारा नियुक्त किया जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

जानिए क्या होगी नई व्यवस्था

डीटीसी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत वर्तमान में कार्यरत सभी अनुबंधित परिचालकों को चिन्हित निजी एजेंसी द्वारा नियमानुसार सूचीबद्ध या अधिग्रहित किया जाएगा. डीटीसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भले ही नियुक्ति प्रक्रिया बदल रही है, लेकिन परिचालकों का कार्य क्षेत्र, ड्यूटी टाइमिंग और बस रूट पहले की तरह डीटीसी के निर्देशों के अनुसार ही संचालित होंगे.

इस आदेश के मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश

  • नियोजन प्रक्रिया (रे-इंगेजमेंट): वर्तमान में कार्यरत सभी अनुबंधित परिचालकों को चिन्हित प्राइवेट एजेंसी द्वारा नियमानुसार नई व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध/अधिग्रहित किया जाएगा.
  • सेवा एवं कर्तव्य (ड्यूटी & सर्विस): परिचालकों का कार्य क्षेत्र, ड्यूटी टाइमिंग तथा बस रूट पूर्ववत दिल्ली परिवहन निगम के निर्देशों के अनुसार ही संचालित होंगे.
  • दस्तावेज सत्यापन (वेरिफिकेशन): सभी संबंधित परिचालकों को निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना पंजीकरण एवं दस्तावेज सत्यापन संबंधित एजेंसी के पास पूर्ण कराना अनिवार्य होगा.
  • प्रभावी तिथि (इंप्लीमेंटेशन डेट): यह आदेश दिनांक 16/08/2026 से तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा.

दस्तावेज सत्यापन है अनिवार्य

दिल्ली परिवहन निगम ने सभी संबंधित परिचालकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत सभी परिचालकों को निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर अपना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेज सत्यापन संबंधित निजी एजेंसी के पास कराना अनिवार्य होगा. बिना सत्यापन के किसी भी कर्मी को सेवा में बने रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निजी एजेंसी का विवरण, पंजीकरण की तिथि और डिपो-वार शेड्यूलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी बहुत जल्द सभी डिपो के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

परिचालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने डिपो के सूचना पट्ट पर नजर बनाए रखें ताकि वे समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें. डीटीसी के मुख्य महाप्रबंधक (संचालन) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस नीतिगत बदलाव का मुख्य उद्देश्य दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कार्य-प्रणाली एवं प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, प्रभावी तथा सुचारू रूप से संचालित करना है. अब सभी की निगाहें डीपो स्तर पर जारी होने वाली विस्तृत गाइडलाइन पर टिकी हैं.

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