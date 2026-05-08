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दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 IAS और DANICS अधिकारियों का तबादला, इन्हें मिला अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने शुक्रवार को प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए 23 वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

IAS अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव: ट्रांसफर सूची में सबसे प्रमुख नाम 1994 बैच के IAS अधिकारी नवीन कुमार चौधरी का है. उन्हें दो विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही वे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार भी संभालेंगे. अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में संदीप कुमार (1997 बैच) को पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है.

वहीं नंदिनी पालीवाल (2003 बैच) को सचिव (सतर्कता) के साथ-साथ सचिव (सेवा) और DSSSB के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. विकास आनंद (2002 बैच) मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में बने रहेंगे, लेकिन अब उनके पास सूचना एवं प्रचार सचिव और निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार होगा. यशपाल गर्ग (2008 बैच) को सचिव (नियोजन) के साथ-साथ विकास आयुक्त और सचिव (भूमि एवं भवन) की जिम्मेदारी दी गई है.

DANICS अधिकारियों का ट्रांसफर: आईएएस अधिकारियों के अलावा, प्रशासन ने कई DANICS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है. प्रशांत कुमार (2010 बैच) को दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं, अंकित कुमार अग्रवाल और अतुल पांडे को विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों के सचिव के रूप में तैनात किया गया है. उधर शिक्षा विभाग में कार्यरत संजय सोंधी को अब भूमि एवं भवन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर भेजा गया है. आदेश के अनुसार, आशीष कुमार और विजय सिंह मलिक जैसे अधिकारियों को फिलहाल अगली पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रखा गया है. उप-सचिव (सेवा) जितेंद्र कुमार अरोड़ा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस फेरबदल को दिल्ली में प्रशासनिक कार्यों को गति देने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है. सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी नई भूमिकाएं तुरंत संभालने के निर्देश दिए गए हैं.