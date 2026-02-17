ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 71 इंस्पेक्टरों को ACP का ‘लुक आफ्टर चार्ज’ सौंपा

प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को दिल्ली पुलिस के संचालन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए दिल्ली पुलिस के 71 इंस्पेक्टरों को एसीपी पद का ‘लुक आफ्टर चार्ज’ सौंप दिया है. इस संबंध में 17 फरवरी को आदेश जारी किया गया. आदेश के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

जारी आदेश में कहा गया है कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारियों को एसीपी पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यह एक अस्थायी व्यवस्था होगी, जो तब तक प्रभावी रहेगी जब तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमित आधार पर एसीपी पदों की नियुक्ति नहीं की जाती.

सूची में पदम सिंह राणा, अशोक कुमार, सतेंद्र कुमार सिंह, समर सिंह, विनोद पाल, राजेंद्र प्रसाद, अशोक सैनी, अतुल कालिया, संजय सिंह, राजेश्वर अग्रवाल, रविंदर अहलावत सहित कुल 71 अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इनमें पुरुष और महिला दोनों अधिकारी शामिल हैं.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह केवल ‘लुक आफ्टर चार्ज’ होगा. संबंधित अधिकारियों को इस अतिरिक्त प्रभार के लिए कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा. साथ ही, उन्हें एसीपी पद से जुड़ी वरिष्ठता, वेतनमान या नियमित पदोन्नति का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा. यह व्यवस्था अंतर-वरिष्ठता को भी प्रभावित नहीं करेगी.

गृह विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि यह आदेश भविष्य के लिए कोई मिसाल नहीं माना जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे किसी भी समय बिना कारण बताए वापस लिया जा सकता है. प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को दिल्ली पुलिस के संचालन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MAJOR RESHUFFLE IN DELHI POLICE
DELHI POLICE TRANSFER POSTING
INSPECTORS TRANSFERRED IN DELHI
दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल
ADMINISTRATIVE RESHUFFLE IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.