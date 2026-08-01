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दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 42 ACP का तबादला, कई अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

दिल्ली पुलिस में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल, कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हुआ ट्रांसफर

दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 42 ACP का तबादला
दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 42 ACP का तबादला (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 10:40 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस आयुक्त कार्यालय ने शनिवार को 42 सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत कई अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई अधिकारियों का अलग-अलग जिलों और विशेष इकाइयों में स्थानांतरण किया गया है.

आदेश के मुताबिक, संजय कुमार गौड़ और किरण पाल राणा को पदोन्नति देकर ACP (सुरक्षा) नियुक्त किया गया है. वहीं, अवधेश कुमार सिंह को ACP (ऑपरेशन्स/शाहदरा), प्रदीप सिंह को ACP (PG सेल/नॉर्थ ईस्ट ज़िला), नीरज कुमार और गगन भास्कर को एसीपी (ट्रैफ़िक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा, नीलमणि मुक्ता कुजूर को ACP (CAW सेल/दक्षिण ज़िला) के पद पर तैनात किया गया है.

तबादला सूची में क्राइम, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, आर्थिक अपराध शाखा (EOW), महिला सुरक्षा से जुड़े CAW सेल और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में भी कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. आदेश में तीन महिला अधिकारियों के तबादले का भी उल्लेख किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड की ओर से जारी किया गया है.

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