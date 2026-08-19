दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 इंस्पेक्टरों के तबादले; जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी
ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच, जिला पुलिस और पुलिस मुख्यालय समेत विभिन्न महत्वपूर्ण यूनिटों में तैनात इंस्पेक्टरों को अलग-अलग थानों और प्रभारों में भेजा गया.
Published : August 19, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, 26 इंस्पेक्टरों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर उन्हें नई तैनातियां सौंप दी गई हैं. इस बड़े फेरबदल के तहत ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच, जिला पुलिस और पुलिस मुख्यालय (PHQ) समेत विभिन्न महत्वपूर्ण यूनिटों में तैनात इंस्पेक्टरों को अलग-अलग थानों और प्रभारों में भेजा गया है.
इस पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया में उत्तर-पूर्वी जिला प्रमुख रूप से शामिल है, जहां जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है. नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइन में तैनात इंस्पेक्टर अजय को नॉर्थ-वेस्ट जिले में इंस्पेक्टर (इन्वेस्टिगेशन), जहांगीरपुरी भेजा गया. वहीं, डीएपी की पहली बटालियन में तैनात इंस्पेक्टर मनीष कुमार को नॉर्थ-ईस्ट जिले में इंस्पेक्टर (लॉ एंड ऑर्डर), दयालपुर नियुक्त किया गया है.
स्पेशल ब्रांच की ट्रेनिंग ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज को भी नॉर्थ-ईस्ट जिले में इंस्पेक्टर (इन्वेस्टिगेशन), सीलमपुर की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह, ट्रैफिक शाहदरा में तैनात इंस्पेक्टर विकास कुमार को सेंट्रल जिले में इंस्पेक्टर (लॉ एंड ऑर्डर), आईपी एस्टेट भेजा गया है. साउथ-वेस्ट जिले में तैनात इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव को आउटर जिले में इंस्पेक्टर (इन्वेस्टिगेशन), नांगलोई की जिम्मेदारी मिली है.
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वेस्ट जिले की मोबाइल क्राइम टीम में तैनात इंस्पेक्टर भारत लाल मीणा को सेंट्रल जिले में इंस्पेक्टर (इन्वेस्टिगेशन), प्रसाद नगर भेजा गया है. वहीं, वेस्ट जिले से इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मीणा को साउथ जिले में इंस्पेक्टर (इन्वेस्टिगेशन), संगम विहार और साउथ-वेस्ट से इंस्पेक्टर संजय कुमार मीणा को नॉर्थ जिले में इंस्पेक्टर (लॉ एंड ऑर्डर), सब्जी मंडी की जिम्मेदारी दी गई है.
इसके अलावा, आईजीआई एयरपोर्ट की इंस्पेक्टर मंजू चाहर को साउथ-वेस्ट जिले में इंस्पेक्टर (इन्वेस्टिगेशन), वसंत विहार. जबकि आरपी भवन/पीपीजी लाइन में तैनात इंस्पेक्टर नरेश कुमार को नॉर्थ-वेस्ट जिले में इंस्पेक्टर (इन्वेस्टिगेशन), आदर्श नगर भेजा गया है.
ट्रांसफर आदेश के तहत कई अन्य इंस्पेक्टरों को भी अलग-अलग जिलों और यूनिटों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. इनमें रोहिणी, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल और नई दिल्ली जिलों में इंस्पेक्टरों की नई तैनाती शामिल है. माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक बदलाव से राजधानी की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा और गवर्नेंस पर पड़ेगा.
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