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दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IPS और DANIPS अफसरों का तबादला

उपराज्यपाल के आदेश पर 14 IPS और 4 DANIPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी, 5 IPS अफसर जम्मू-कश्मीर भेजे गए.

दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 10:40 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पुलिस-प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देशों के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार (GNCTD) में तैनात 18 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस बड़े प्रशासनिक बदलाव में 14 आईपीएस (IPS) और 4 दानिप्स (DANIPS) अधिकारी शामिल हैं. जारी आदेश के तहत, इन सभी अधिकारियों को आगामी 17 अगस्त 2026 तक अपने वर्तमान पदों से मुक्त (रिलीव) होना होगा, ताकि वे अपनी नई जिम्मेदारियों को संभाल सकें

इस फेरबदल में दिल्ली कैडर के अधिकारियों को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. खास तौर पर 5 आईपीएस अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. इसके अलावा चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में भी अधिकारियों की तैनाती की गई है.

जम्मू-कश्मीर भेजे गए 5 IPS अधिकारी

तबादला सूची में विष्णु कुमार, राजीव कुमार अम्बष्ट, दीपक यादव, आनंद कुमार मिश्रा और सतीश कुमार को जम्मू-कश्मीर में नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, प्रतीक्षा गोदारा को अंडमान एवं निकोबार, पवन कुमार को लद्दाख और सिकंदर सिंह को पुडुचेरी भेजा गया है.

कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनाती

फेरबदल के तहत अधिकारियों की तैनाती अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में की गई है. चंडीगढ़ में विनीत कुमार, पाटिल स्वागत राजकुमार और सतेंद्र मोहन मीणा. जबकि, मिजोरम में धीरेंद्र प्रताप सिंह, निशांत गुप्ता और अमित कौशिक को भेजा गया है. पटेल आलाप मनसुख और कैलाश सिंह बिष्ट को लक्षद्वीप, जबकि नीरज कुमार को DNH&DD में नई जिम्मेदारी मिली है.

दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IPS-DANIPS अफसरों का तबादला
दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IPS-DANIPS अफसरों का तबादला (फाइल फोटो)

17 अगस्त तक करना होगा रिलीव

आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को हर हाल में 17 अगस्त तक अपने वर्तमान पदों से कार्यमुक्त (रिलीव) होना होगा. इसके तुरंत बाद ये अधिकारी अपनी नई तैनाती वाले स्थानों पर जाकर कार्यभार संभालेंगे.

दिल्ली पुलिस और प्रशासनिक हलकों में इस बड़े फेरबदल को व्यापक स्तर पर किए गए अंतर-कैडर (inter-cadre) तबादलों के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस रणनीतिक बदलाव से राजधानी की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा और गवर्नेंस पर पड़ेगा.

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