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दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IPS और DANIPS अफसरों का तबादला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पुलिस-प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देशों के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार (GNCTD) में तैनात 18 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस बड़े प्रशासनिक बदलाव में 14 आईपीएस (IPS) और 4 दानिप्स (DANIPS) अधिकारी शामिल हैं. जारी आदेश के तहत, इन सभी अधिकारियों को आगामी 17 अगस्त 2026 तक अपने वर्तमान पदों से मुक्त (रिलीव) होना होगा, ताकि वे अपनी नई जिम्मेदारियों को संभाल सकें

इस फेरबदल में दिल्ली कैडर के अधिकारियों को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. खास तौर पर 5 आईपीएस अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. इसके अलावा चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में भी अधिकारियों की तैनाती की गई है.

जम्मू-कश्मीर भेजे गए 5 IPS अधिकारी

तबादला सूची में विष्णु कुमार, राजीव कुमार अम्बष्ट, दीपक यादव, आनंद कुमार मिश्रा और सतीश कुमार को जम्मू-कश्मीर में नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, प्रतीक्षा गोदारा को अंडमान एवं निकोबार, पवन कुमार को लद्दाख और सिकंदर सिंह को पुडुचेरी भेजा गया है.

कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनाती