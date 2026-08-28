दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल: ACP स्तर के 18 अधिकारियों का तबादला, जानें किसकी कहाँ तैनाती !
आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली के विभिन्न जिलों में एसडीपीओ नियुक्त किया गया है.
Published : August 28, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 3:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से 28 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, 18 एसीपी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग तत्काल प्रभाव से की गई है. इनमें कई अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में एसडीपीओ की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को एसीपी के तौर पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
आदेश के मुताबिक, 2023 और 2024 बैच के कई आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली के विभिन्न जिलों में एसडीपीओ नियुक्त किया गया है. गौरव कुमार त्रिपाठी (IPS 2023) को नंद नगरी, उत्तर-पूर्वी जिला (NED) का एसडीपीओ बनाया गया है. सिद्धार्थ सिंह (IPS 2023) को लाजपत नगर, दक्षिण-पूर्वी जिला (SED), जबकि टेंजिन यांगकी (IPS 2023) को कल्याणपुरी, पूर्वी जिला (ED) का एसडीपीओ नियुक्त किया गया है.
श्रीकेश कुमार राय (IPS 2023) को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, SED का एसडीपीओ बनाया गया है. गौरव सिंह (IPS 2024) को बवाना, आउटर नॉर्थ जिला (OND), हरनित सिंह सुदान (IPS 2024) को डाबरी, द्वारका जिला (DWD), कीर्ति यादव (IPS 2024) को सीआर पार्क, दक्षिण जिला (SD) और विनोद कुमार मीना (IPS 2024) को जहांगीरपुरी, उत्तर-पश्चिम जिला (NWD) का एसडीपीओ नियुक्त किया गया है.
वहीं, ACP संजीव कुमार को एसडीपीओ डाबरी से हटाकर एसीपी/PG सेल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट (CD) भेजा गया है। सकल मिश्रा प्रवीणभाई (DANIPS 2018) को एसडीपीओ लाजपत नगर से एसीपी/ऑपरेशन्स, SED बनाया गया है. एसीपी रवि शंकर को एसडीपीओ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से एसीपी/PG सेल, NDD, जबकि अपुर्वा वर्मा (DANIPS 2021) को एसडीपीओ CR पार्क से ACP/PG सेल, SD नियुक्त किया गया है.
एसीपी जोगिंदर सिंह को एसडीपीओ बवाना से एसीपी ट्रैफिक, जबकि एसीपी योगेंद्र सिंह खोखर को एसडीपीओ जहांगीरपुरी से एसीपी/PG सेल, SED भेजा गया है. एसीपी विजय कुमार को एसडीपीओ नंद नगरी से ACP/PCR की जिम्मेदारी दी गई है.
इसके अलावा एसीपी पवन कुमार को एसडीपीओ कल्याणपुरी से एसडीपीओ विवेक विहार, शाहदरा जिला (SHD) भेजा गया है. ACP ऋतु राज को एसडीपीओ हौज खास से एसडीपीओ पालम एयरपोर्ट/IGIA बनाया गया है. वहीं, प्रदीप कुमार मीना (DANIPS 2021) को एसडीपीओ पालम एयरपोर्ट/IGIA से एसडीपीओ हौज खास, दक्षिण जिला नियुक्त किया गया है.
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