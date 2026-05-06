छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले, IFS मयंक अग्रवाल को नई जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ में एक साथ 42 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. कई अधिकारियों को अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 6, 2026 at 8:46 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बुधवार को राज्य में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. एक साथ कुल 42 आईएएस अधिकारियों की तबादले किए गए हैं. इनके साथ एक आईएफएस अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया है. IFS मयंक अग्रवाल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स से अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), चिप्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन से यह आदेश जारी किया गया है. सुशासन तिहार के अंदर आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल से पूरे प्रशासनिक हलकों में चर्चा है.
रायपुर में प्रशासनिक सर्जरी की बड़ी बातें
इस ताबदले की बात करें तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्याम लाल धावडे को रायपुर संभाग का नया संभागायुक्त बनाया है. अन्य अधिकारियों की बात करें तो चंदन त्रिपाठी को बलरामपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है. वो राजेंद्र कटारा का स्थान लेंगी. मनेंद्रगढ़ जिले की कलेक्टर के रूप में संतान देवी जांगड़े को जिम्मेदारी दी गई है. पुष्पा साहू को कोरिया जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है. संतोष कुमार देवांगन को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कमान सौंपी गई है. सारंगढ़ जिले में पद्मिनी भोई को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है. रायपुर नगर निगम में भी इस प्रशासनिक सर्जरी की छाप दिखाई देगी. यहां संबित मिश्रा को नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है. सूरजपुर जिले की बात करें तो यहां रैना जमील को नया कलेक्टर बनाया गाय है. बीजापुर जिले की कमान विश्वदीप को सौंपी गई है.
कई अधिकारियों के प्रभार में परिवर्तन
साय सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के जरिए कई अधिकारियों के प्रभार में भी परिवर्तन किया है. रीता यादव को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सुबोध कुमार प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गाय है. विवेक आचार्य की संस्कृति संचालक के प्रभार से छुट्टी कर दी गई है. अब उनकी जगह संजय कन्नौजे यह दायित्व निभाएंगे. इसके अलावा कैसर अब्दुल्लहक को जल जीवन मिशन के संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बलरामपुर जिले के वर्तमान कलेक्टर 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राजेन्द्र कटारा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है साथ ही उन्हें संचालक आयुष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
आईएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी की जानकारी
- ऋचा शर्मा: अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन से अब अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
- मनोज कुमार पिंगुआ: अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल से अब अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन
- सुबोध कुमार सिंह: प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के साथ अब प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार
- निहारिका बारिक: प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से अब प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग
- शहला निगार: कृषि उत्पादन आयुक्त से अब प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
- रोहित यादव: सचिव, जनसंपर्क एवं ऊर्जा से अब सचिव, वित्त विभाग
- कमलप्रीत सिंह: सचिव, लोक निर्माण विभाग से अब सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
- परदेशी सिद्धार्थ कोमल: सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से अब सचिव, कृषि एवं कृषि उत्पादन आयुक्त
- रीना बाबा साहेब कंगाले: सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से अब सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी)
- अविनाश चंपावत: सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के साथ अब सचिव, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार
- मुकेश कुमार बंसल: सचिव, वित्त से अब सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन छोड़कर) और सचिव, लोक निर्माण विभाग
- आर. शंगीता: सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) से अब सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- अंकित आनंद: सचिव, आवास एवं पर्यावरण (वाणिज्यिक कर-पंजीयन के प्रभार से मुक्त)
- भुवनेश यादव: सचिव, समाज कल्याण से अब सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
- एस. भारतीदासन: सचिव, कौशल विकास से अब सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग
- शम्मी आबिदी: सचिव, महिला एवं बाल विकास से अब सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- बसवराजू एस.: सचिव, मुख्यमंत्री से अब सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
- मोहम्मद कैसर अब्दुलहक: सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के साथ अब मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का प्रभार
- राजेश सिंह राणा: सीईओ, क्रेडा से अब सचिव, ग्रामोद्योग विभाग
- महादेव कावरे: आयुक्त, रायपुर संभाग से अब आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
- श्याम लाल धावड़े: सचिव, ग्रामोद्योग से अब आयुक्त, रायपुर संभाग
- सारांश मित्तर: आयुक्त, आदिम जाति विकास से अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा
- पदुम सिंह एल्मा: एमडी, स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन से अब आयुक्त, आबकारी
- संजीव कुमार झा: संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के साथ अब एमडी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभार
- रणबीर शर्मा: एमडी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अब संचालक, समाज कल्याण
- पुष्पा साहू: संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से अब कलेक्टर, जिला-कोरिया
- राजेन्द्र कुमार कटारा: कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज से अब विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- संतोष कुमार देवांगन: आयुक्त, उच्च शिक्षा से अब कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
- एस. जयवर्धन: कलेक्टर, जिला-सूरजपुर से अब संचालक, कोष एवं लेखा
- प्रभात मलिक: संयुक्त सचिव, चिप्स से अब संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
- डी. राहुल वेंकट: कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से अब आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
- चंदन संजय त्रिपाठी: कलेक्टर, जिला-कोरिया से अब कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- रोक्तिमा यादव: संचालक, समाज कल्याण से अब आयुक्त, उच्च शिक्षा
- लीना कमलेश मण्डावी: कलेक्टर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से अब एमडी, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- संंतन देवी जांगड़े: संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य से अब कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
- संजय कन्नौजे: कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से अब संचालक, संस्कृति
- पद्मिनी भोई साहू: संचालक, कोष एवं लेखा से अब कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़
- संबित मिश्रा: कलेक्टर, जिला-बीजापुर से अब आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर
- रेना जमील: उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग से अब कलेक्टर, जिला-सूरजपुर
- विश्वदीप: आयुक्त, नगर निगम रायपुर से अब कलेक्टर, जिला-बीजापुर
- रीता यादव: एमडी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से अब सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल
- ऋषभ कुमार पाराशर: उप सचिव, वित्त विभाग के साथ अब संचालक, बजट एवं संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा