ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले, IFS मयंक अग्रवाल को नई जिम्मेदारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बुधवार को राज्य में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. एक साथ कुल 42 आईएएस अधिकारियों की तबादले किए गए हैं. इनके साथ एक आईएफएस अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया है. IFS मयंक अग्रवाल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स से अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), चिप्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन से यह आदेश जारी किया गया है. सुशासन तिहार के अंदर आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल से पूरे प्रशासनिक हलकों में चर्चा है.

इस ताबदले की बात करें तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्याम लाल धावडे को रायपुर संभाग का नया संभागायुक्त बनाया है. अन्य अधिकारियों की बात करें तो चंदन त्रिपाठी को बलरामपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है. वो राजेंद्र कटारा का स्थान लेंगी. मनेंद्रगढ़ जिले की कलेक्टर के रूप में संतान देवी जांगड़े को जिम्मेदारी दी गई है. पुष्पा साहू को कोरिया जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है. संतोष कुमार देवांगन को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कमान सौंपी गई है. सारंगढ़ जिले में पद्मिनी भोई को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है. रायपुर नगर निगम में भी इस प्रशासनिक सर्जरी की छाप दिखाई देगी. यहां संबित मिश्रा को नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है. सूरजपुर जिले की बात करें तो यहां रैना जमील को नया कलेक्टर बनाया गाय है. बीजापुर जिले की कमान विश्वदीप को सौंपी गई है.

चंदन त्रिपाठी बलरामपुर की नई कलेक्टर (ETV BHARAT)

कई अधिकारियों के प्रभार में परिवर्तन

साय सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के जरिए कई अधिकारियों के प्रभार में भी परिवर्तन किया है. रीता यादव को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सुबोध कुमार प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गाय है. विवेक आचार्य की संस्कृति संचालक के प्रभार से छुट्टी कर दी गई है. अब उनकी जगह संजय कन्नौजे यह दायित्व निभाएंगे. इसके अलावा कैसर अब्दुल्लहक को जल जीवन मिशन के संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बलरामपुर जिले के वर्तमान कलेक्टर 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राजेन्द्र कटारा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है साथ ही उन्हें संचालक आयुष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

आईएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी की जानकारी