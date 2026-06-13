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रांची विश्वविद्यालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नए रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति

रांची विश्वविद्यालय में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.

Major administrative reshuffle at Ranchi University
प्रशासनिक भवन (रांची विश्वविद्यालय) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 10:51 PM IST

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रांचीः प्रदेश के रांची विश्वविद्यालय में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन को नया रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक मिल गया है.

जारी आदेश के अनुसार डॉ. राजकुमार शर्मा को रांची विश्वविद्यालय का नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जबकि संजय कुमार सिंह को एक बार फिर परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस निर्णय को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

डॉ. राजकुमार शर्मा इससे पहले डोरंडा कॉलेज, रांची के प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे. शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है. रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे का प्रमुख अधिकारी होता है और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है.

वहीं, संजय कुमार सिंह को सेवा विस्तार देते हुए पुनः परीक्षा नियंत्रक का दायित्व सौंपा गया है. वे इससे पहले भी परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्य कर चुके हैं और परीक्षा संचालन से जुड़े मामलों का व्यापक अनुभव रखते हैं. विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षाओं के आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परिणाम प्रकाशन और परीक्षा संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक के पास होती है.

रांची विश्वविद्यालय में पिछले कुछ वर्षों से सत्र नियमित करने, परीक्षाओं के समयबद्ध संचालन और परिणामों के शीघ्र प्रकाशन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में नए रजिस्ट्रार और अनुभवी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति को विश्वविद्यालय के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. शिक्षकों और छात्रों को भी उम्मीद है कि नए प्रशासनिक नेतृत्व में लंबित कार्यों का तेजी से निष्पादन होगा और शैक्षणिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.

विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के बाद विभिन्न कॉलेजों और शिक्षाविदों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. माना जा रहा है कि प्रशासनिक अनुभव और परीक्षा प्रबंधन में दक्षता के बल पर दोनों अधिकारी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इससे छात्रों को भी समय पर परीक्षा और परिणाम जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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