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पटना हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के जज बदले

पटना: बिहार में बड़ा न्यायिक फेरबदल हुआ है. पटना उच्च न्यायालय के मौजूदा महानिबंधक शिव गोपाल मिश्रा को पश्चमी चंपारण का जिला जज बनाया गया है. उनकी जगह पर पटना सिविल कोर्ट के जिला जज रूपेश देव को हाईकोर्ट का महानिबंधक नियुक्त किया गया है.

अधिसूचना जारी: इस आशय की अधिसूचना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (स्थापना) की ओर से जारी की गई हैं. पश्चिमी चंपारण के जिला जज अनामिका टी को पटना सिविल कोर्ट का जिला जज बनाया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (निगरानी) डॉ राकेश कुमार सिंह-1 को सुपौल का जिला जज बनाया गया है.

इन जिलों के जज बदले गए: सुपौल के जिला जज अनंत सिंह को छपरा सिविल कोर्ट का जिला जज बनाया गया है. हाजीपुर सिविल कोर्ट के जिला जज हर्षित सिंह को हाईकोर्ट में रजिस्टर (निगरानी) बनाया गया है.

हाईकोर्ट के रजिस्टर (आईटी) आनंद नंदन सिंह को वैशाली हाजीपुर सिविल कोर्ट का जिला जज बनाया गया है. हाई कोर्ट के एडिटर संजय अग्रवाल को शिवहर का जिला जज बनाया गया है.