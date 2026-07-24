पटना हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के जज बदले

पटना हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के जज बदले
पटना हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. कई जिलों के जज भी बदले गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 24, 2026 at 8:27 PM IST
पटना: बिहार में बड़ा न्यायिक फेरबदल हुआ है. पटना उच्च न्यायालय के मौजूदा महानिबंधक शिव गोपाल मिश्रा को पश्चमी चंपारण का जिला जज बनाया गया है. उनकी जगह पर पटना सिविल कोर्ट के जिला जज रूपेश देव को हाईकोर्ट का महानिबंधक नियुक्त किया गया है.
अधिसूचना जारी: इस आशय की अधिसूचना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (स्थापना) की ओर से जारी की गई हैं. पश्चिमी चंपारण के जिला जज अनामिका टी को पटना सिविल कोर्ट का जिला जज बनाया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (निगरानी) डॉ राकेश कुमार सिंह-1 को सुपौल का जिला जज बनाया गया है.
इन जिलों के जज बदले गए: सुपौल के जिला जज अनंत सिंह को छपरा सिविल कोर्ट का जिला जज बनाया गया है. हाजीपुर सिविल कोर्ट के जिला जज हर्षित सिंह को हाईकोर्ट में रजिस्टर (निगरानी) बनाया गया है.
हाईकोर्ट के रजिस्टर (आईटी) आनंद नंदन सिंह को वैशाली हाजीपुर सिविल कोर्ट का जिला जज बनाया गया है. हाई कोर्ट के एडिटर संजय अग्रवाल को शिवहर का जिला जज बनाया गया है.
शिवहर के जिला जज दीपक कुमार को हाई कोर्ट में रजिस्टर (नियुक्ति) का दायित्व सौंपा गया है. छपरा के जिला जज पुनीत कुमार गर्ग को उच्च न्यायालय के रजिस्टर (आईटी) नियुक्त किया गया है.
इंटरनेट कनेक्टिविटी पर सुनवाई: पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट परिसर में और कोर्ट रूम में समयबद्ध ढंग से उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी (जिसमें वाई-फाई की सुविधा शामिल हो) के उपलब्ध कराए जाने के मामले को ई-कमेटी बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया है. अधिवक्ता ओमप्रकाशकुमार द्वारादायर जनहित याचिका की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीरसिंह खंडपीठ ने किया. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सीपीसी को बुलाया।कोर्ट ने जानना चाहा था कि अबतक क्या कार्रवाई हुई है.
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