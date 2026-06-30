ETV Bharat / state

गाजीपुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन; 22 कोचिंग-लाइब्रेरी सील, लखनऊ अग्निकांड के बाद कार्रवाई

नियमों-मानकों की अनदेखी पर की गई कार्रवाई, 15 दिनों के लिए सील किए गए.

गाजीपुर में प्रशासन का एक्शन.
गाजीपुर में प्रशासन का एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजीपुर: बीते 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों के खिलाफ सुरक्षा मानकों अनदेखी पर एक्शन जारी है. इस क्रम में गाजीपुर में भी जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. प्रशासन ने भी बड़ा अभियान चलाते हुए जिले के 22 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को 15 दिनों के लिए सील कर दिया है.

गाजीपुर में प्रशासन का एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार को फायर सर्विस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई दिनों से चल रहे निरीक्षण अभियान के तहत इन संस्थानों पर कार्रवाई की. यहां अग्निशमन नियमों की गंभीर अनदेखी मिली. मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के आदेश पर यह कार्रवाई की गई.

जांच में सामने आया कि कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे, जहां न तो पर्याप्त आपात निकास थे और न ही फायर ब्रिगेड के वाहनों के पहुंचने का रास्ता. कई संस्थानों में अतिरिक्त निकास द्वार नहीं मिला. फायर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद नहीं थी. ऐसे संस्थानों को सबसे अधिक जोखिमपूर्ण मानते हुए तत्काल सील किया गया.

सील किए गए संस्थानों में सदर तहसील के गाजीपुर शहर के 5, जंगीपुर के 6, करंडा के 4, मुहम्मदाबाद के 2, जमानियां का 1, जखनिया के 2 और सैदपुर के 2 शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और भविष्य में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. अभियान के दौरान संबंधित क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और अग्निशमन अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: मथुरा में तीन दिनों के अंदर 50 से अधिक होटल-गेस्ट हाउस सील, लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन

TAGGED:

GHAZIPUR 22 COACHING CENTERS SEALED
GHAZIPUR COACHING FLOUT RULES
ACTION COACHING INSTITUTES GHAZIPUR
गाजीपुर में 22 कोचिंग सील
GHAZIPUR COACHING CENTER SEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.