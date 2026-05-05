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दिल्ली: जगजीत नगर में बाल मजदूरी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 40 से ज्यादा बच्चे मुक्त; 6 प्रतिष्ठान सील

इस अभियान के दौरान टीम ने कुल चार फैक्ट्रियों और दो दुकानों को भी सील किया गया है. छापेमारी के समय पुलिस के साथ अन्य संबंधित विभागों की टीमें भी मौजूद रहीं, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को संयुक्त रूप से अंजाम दिया. अधिकारियों ने सभी स्थानों पर बारीकी से जांच की और बच्चों को तत्काल वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में मंगलवार को प्रशासन ने बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जगजीत नगर में व्यापक अभियान चलाया. एसडीएम की अगुवाई में की गई इस छापेमारी में फैक्ट्रियों और दुकानों से 40 से अधिक बच्चों को मुक्त कराया गया. सभी बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

तहसीलदार पंकज ने बताया कि स्थानीय स्तर पर लगातार बाल मजदूरी की शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पहले संबंधित फैक्ट्री और दुकान संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी. बावजूद इसके जब हालात में सुधार नहीं हुआ तो प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा. उन्होंने बताया कि आज की गई कार्रवाई में 40 से ज्यादा बच्चों को श्रम से मुक्त कराया गया है. सभी बच्चों की काउंसलिंग और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. साथ ही संबंधित फैक्ट्री और दुकान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

वहीं, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं ये बच्चे मानव तस्करी का शिकार तो नहीं. इसके लिए संबंधित एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है.अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. साथ ही इस तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

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