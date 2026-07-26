अब दुर्गम क्षेत्रों में नहीं चलेगी 'शॉर्टकट' पोस्टिंग, लंबी छुट्टी का नहीं मिलेगा फायदा, 55 प्लस कर्मचारियों को बड़ी राहत
कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान लंबी अवधि के अवकाश पर रहता है तो उस अवधि को सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 1:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुर्गम, जनजातीय और हार्ड क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. अब कठिन क्षेत्रों में निर्धारित कार्यकाल पूरा किए बिना स्थानांतरण या अन्य लाभ हासिल करना आसान नहीं होगा. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान लंबी अवधि के अवकाश पर रहता है तो उस अवधि को सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा और उसे उतने समय तक अतिरिक्त सेवा देकर निर्धारित कार्यकाल पूरा करना होगा.
दुर्गम क्षेत्रों में नहीं चलेगी 'शॉर्टकट' पोस्टिंग!
आदेश के अनुसार, अब लंबी छुट्टी लेकर हार्ड एरिया का कार्यकाल पूरा मानने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. वहीं, 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें जहां तक संभव हो, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में तैनात न किया जाए. हालांकि पदोन्नति के मामलों में यह छूट लागू नहीं होगी.
हार्ड क्षेत्रों में सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि केवल अतिरिक्त प्रभार (एडिशनल चार्ज) संभालने की अवधि को नियमित सेवा नहीं माना जाएगा और इसके आधार पर किसी प्रकार की रियायत, वरीयता या प्रोत्साहन का लाभ भी नहीं मिलेगा. कार्मिक विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 (CGP-2013) के पैरा 16.1 में संशोधन करते हुए दुर्गम, जनजातीय और हार्ड क्षेत्रों में सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष (दो सर्दियां और तीन गर्मियां) निर्धारित रखा गया है.
नए प्रावधानों के तहत कार्यकाल की गणना अब वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर होगी. विभाग के अनुसार यह संशोधन 20 जुलाई 2026 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में लागू किया गया है. सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा संबंधी नियम अधिक पारदर्शी होंगे और इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी.
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