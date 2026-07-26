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अब दुर्गम क्षेत्रों में नहीं चलेगी 'शॉर्टकट' पोस्टिंग, लंबी छुट्टी का नहीं मिलेगा फायदा, 55 प्लस कर्मचारियों को बड़ी राहत

हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव ( ETV Bharat )