हिमाचल में बदल गया ये सब कुछ, GRS, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट और तकनीकी कर्मचारियों पर सरकार का फैसला
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारी 1 जुलाई से VBGRAMG अधिनियम की धारा-21 के अंतर्गत कार्यरत माने जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 7:55 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास व्यवस्था के इतिहास में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हो गया है. केंद्र सरकार की ओर से पारित विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VBGRAMG Act) के लागू होने के साथ ही करीब दो दशक से संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का अध्याय 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो गया है.
इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत हजारों ग्राम रोजगार सेवकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, जूनियर अकाउंटेंट, तकनीकी कर्मचारियों और अन्य योजना कर्मियों को नई योजना के तहत शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने ट्रांजिशन संबंधी विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 30 जून, 2026 तक मनरेगा के तहत कार्यरत सभी पात्र कर्मचारी 1 जुलाई, 2026 से स्वतः विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 की धारा 21 के अंतर्गत कार्यरत मान्य हैं. हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था फ्रेश इंगेजमेंट होगी, जो नए कानून के तहत प्रभावी होगी.
मनरेगा के बराबर मिलेगा मासिक मानदेय
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि, मनरेगा कानून के तहत जारी सभी पुराने आदेश, अधिसूचनाएं और सेवा संबंधी निर्देश 1 जुलाई से प्रभावहीन हो गए हैं. यानी अब इन कर्मचारियों की पूरी सेवा व्यवस्था नए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VBGRAMG Act) और उसके तहत जारी होने वाली नई अधिसूचनाओं से संचालित होगी. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारी 1 जुलाई से VBGRAMG अधिनियम की धारा-21 के अंतर्गत कार्यरत माने जाएंगे.
हालांकि यह व्यवस्था 'फ्रेश एंगेजमेंट' (नई नियुक्ति) के रूप में प्रभावी होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय फिलहाल मनरेगा के तहत मिल रहे मासिक मानदेय के बराबर ही रहेगा. हालांकि इसका भुगतान अब VBGRAMG की प्रशासनिक एवं सामग्री निधि से किया जाएगा और यह केंद्र सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने पर निर्भर रहेगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पात्रता, अनुशासनात्मक नियम, अवकाश, सेवा समाप्ति और अन्य प्रावधानों से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जल्द ही अलग से जारी की जाएगी. ऐसे में जब तक विस्तृत सेवा नियम जारी नहीं होते, तब तक ये सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने दायित्व निभाते रहेंगे, ताकि नई योजना का क्रियान्वयन बिना किसी व्यवधान के जारी रह सके.
VBGRAMG की मुख्य बातें
- 1 जुलाई 2026 से मनरेगा अधिनियम समाप्त माना जाएगा.
- सभी ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट, तकनीकी स्टाफ एवं अन्य योजना कर्मचारी VBGRAMG योजना के अंतर्गत कार्य करेंगे.
- कर्मचारियों का समायोजन फ्रेश एंगेजमेंट माना जाएगा.
- वर्तमान में प्राप्त हो रहा मासिक मानदेय यथावत मिलेगा.
- मनरेगा के तहत जारी सभी पुराने आदेश, अधिसूचनाएं एवं सेवा संबंधी निर्देश स्वतः निरस्त हो जाएंगे.
- नई सेवा शर्तों की विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी.
- तब तक कर्मचारी वर्तमान जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे.
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