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वाराणसी: निजी अस्पतालों की मनमानी पर कड़ा एक्शन; 14 को एनरोलमेंट से किया जाएगा बाहर

डॉ. एनपी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी में मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन बड़े एक्शन की तैयारी में है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि कई प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें दवा का रेट, जांच, ओवर रेटिंग और फर्जी डॉक्टर सहित अन्य शिकायतें हैं. जिन पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है.

डॉ. एनपी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat) मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि जनपद में अभी 560 नर्सिंग होम, 261 ओपीडी क्लीनिक, 113 डायग्नोस्टिक सेंटर, 162 लैब और 50 बेड से अधिक 51 अन्य चिकित्सालय विभागीय मानकों को पूर्ण करने के बाद कुल 1147 चिकित्सा सुविधाओं के लिए रजिस्टर्ड हैं. विभाग ने निर्धारित मानकों को पूर्ण किए बिना किसी भी चिकित्सा संस्थान का पंजीकरण नहीं किया है, अगर कोई चिकित्सा संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

