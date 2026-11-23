वाराणसी: निजी अस्पतालों की मनमानी पर कड़ा एक्शन; 14 को एनरोलमेंट से किया जाएगा बाहर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा- अगर कोई चिकित्सा संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:29 PM IST
वाराणसी: वाराणसी में मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन बड़े एक्शन की तैयारी में है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि कई प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें दवा का रेट, जांच, ओवर रेटिंग और फर्जी डॉक्टर सहित अन्य शिकायतें हैं. जिन पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि जनपद में अभी 560 नर्सिंग होम, 261 ओपीडी क्लीनिक, 113 डायग्नोस्टिक सेंटर, 162 लैब और 50 बेड से अधिक 51 अन्य चिकित्सालय विभागीय मानकों को पूर्ण करने के बाद कुल 1147 चिकित्सा सुविधाओं के लिए रजिस्टर्ड हैं. विभाग ने निर्धारित मानकों को पूर्ण किए बिना किसी भी चिकित्सा संस्थान का पंजीकरण नहीं किया है, अगर कोई चिकित्सा संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण के लिए टीमें बना दी गई हैं. जांच के दौरान मानकों का अनुपालन न पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है. इस जांच के आधार पर अनियमितताओं के चलते 14 अस्पतालों को चिह्नित किया गया है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यहां आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं. कई निजी अस्पतालों ने योजना में एनरोलमेंट हासिल करने के लिए गलत जानकारी दी थी. अब संबंधित अस्पतालों को योजना से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एक बड़े अस्पताल को बाहर कर भी दिया गया है.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बनारस शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर के नाम पर जो बाहरी कंपनियां अगर काम कर रही हैं, उन्हें तत्काल बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कलेक्शन सेंटर तो है, लेकिन जांच के लिए लैब और अन्य की व्यवस्था नहीं है, दूसरे के बल पर यह इसे संचालित कर रहे हैं.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या, उनकी डिग्री और पंजीकरण की संख्या प्रदर्शित करना जरूरी है. सीएमओ ने चिकित्सकों को दवाओं के पर्चे साफ पढ़ने योग्य लिखने के साथ दवाओं के ट्रेड नाम की जगह जेनेरिक नाम लिखने के लिए भी कहा है.
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