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बिजली कनेक्शन में देरी पर बड़ा एक्शन, फतेहपुर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड, बरेली वाले को एडवर्स एंट्री

अब जांच भी होगी: बिजली कनेक्शन देने में आनाकानी या विलम्ब की शिकायत आने पर कार्रवाई के साथ जिम्मेदार अधिकारी की विजिलेन्स जांच भी कराई जाएगी. झटपट और निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को आवेदनवार स्थिति की निगरानी करने और जहां आवश्यक हो, आवेदकों से तत्काल संपर्क कर लंबित मामलों का समाधान कराने को कहा गया है.

सख्त चेतावनी, तुरंत कार्रवाई: ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि, हमारा काम कनेक्शन देना है, इसमें देरी ठीक नहीं है. उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि अगर कहीं कनेक्शन देने में देरी की शिकायत आयेगी तो सख्त कार्रवाई होगी. कनेक्शन देने में आपत्ति लगाकर विलम्ब करने के लिये अधिशाषी अभियन्ता बरेली को एडवर्स इन्ट्री और अधिशासी अभियंता फतेहपुर को निलंबित करने के निर्देश दिए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में बिना देरी के बिजली कनेक्शन आसानी से मिले, इसके लिये ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सख्त रूख अख्तियार किया है. ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मंगलवार को उन्होंने कहा कि सरकार की उद्योगों और व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा देना प्रमुख प्राथमिकता है इसलिए निवेश मित्र पोर्टल पर कनेक्शन के आवेदनों का तत्काल समाधान होना चाहिए.

निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदनों में देरी बर्दाश्त नहीं (Photo Credit: ETV Bharat)

बरसात के इस मौसम में विद्युत आपूर्ति को लेकर विशेष सजगता बरतें. स्थानीय फाल्ट की सूचना वाट्सएप ग्रुप पर डालें और उसे अपग्रेड करते रहें जिससे विद्युत आपूर्ति कब बहाल होगी इससे उपभोक्ता अवगत हो जाए. संविदा कर्मियों की सुरक्षा के सन्दर्भ में पूरी सावधानी बरतें. मानकों के अनुसार अनुरक्षण सुनिश्चित हो. प्रत्येक सब स्टेशन पर सीढ़ियां और आवश्यक सामग्री रहे. इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध है.- डॉ. आशीष कुमार, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव

समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें: समीक्षा बैठक में स्कूलों की लाइनों की शिफ्टिंग या मरम्मत आदि के भी जो कार्य हैं वे समय से पूरे हों यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया. इसमें यदि कहीं दुर्घटना होगी और अधिकारी की लापरवाही पाई जायेगी तो एफआईआर के साथ सख्त कार्रवाई भी होगी. विद्युत वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, राजस्व वसूली में तेजी लाने, लाइन हानियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट कार्ययोजना के साथ परिणाम देने के निर्देश दिए.

बिजली बिल पर हुई बात: बैठक में नगरीय, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, फीडर मीटरों के आंकड़ों और वितरण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मानकों की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फीडर स्तर के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण करते हुए जहां भी कमियां सामने आएं, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें. बिजली बिलों में सुधार के लिए लगाए जा रहे शिविरों की प्रगति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई. निर्देश दिए गए कि शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतों का मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

अधिक लाइन हानि वाले फीडरों और क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए अध्यक्ष ने कहा कि फीडरवार कार्य योजना बनाकर नियमित कार्रवाई करें. वितरण निगमों में केंद्रीकृत सामग्री की निविदाओं, क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों की स्थिति और इनके लिए उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी ली. 100 केवीए से कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों पर फ्यूज सेट लगाने की प्रगति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए.

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