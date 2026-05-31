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दिल्ली के महरौली बिल्डिंग हादसे पर बड़ा एक्शन, MCD ने AE और JE को किया सस्पेंड

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में इमारत गिरने के हादसे के बाद प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने साउथ जोन के बिल्डिंग विभाग-2 में तैनात सहायक अभियंता (AE) सुदेश सिंह चौहान और कनिष्ठ अभियंता (JE) अमन जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

एमसीडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 30 मई को खसरा नंबर 262, गली नंबर-5, वेस्टर्न मार्ग, सैदुलाजाब में इमारत ढहने के मामले में अधिकारियों की लापरवाही और प्रभावी निगरानी नहीं करने को निलंबन का आधार बनाया गया है. आदेश में कहा गया है कि जेई अमन जैन पर कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप है, जबकि एई सुदेश सिंह चौहान पर प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं करने और शिथिलता बरतने का आरोप लगाया गया है.

बता दें कि बीती शनिवार शाम हुए इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में दो मेडिकल छात्र भी शामिल बताए गए हैं, जबकि अन्य दो मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डिंग मालिक कर्मवीर जेलदार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.