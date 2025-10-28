ETV Bharat / state

करनाल में फर्जी गेट पास घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारी सस्पेंड, DC बोले - "किसी को बख्शा नहीं जाएगा"

करनालः जिले की अनाज मंडी में फर्जी गेट पास मामले का पता चलने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर तीन अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के बाद अब करनाल डीसी उत्तम सिंह ने सभी राइस मिलों का फिजिकल वेरीफिकेशन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी ने साफ कहा है कि "अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा." डीसी बोले-सख्त निगरानी और 5 दिन में जांच पूरी : डीसी ने बताया कि "हर पहलू को गंभीरता से परखा जा रहा है. उन्होंने कहा, “फिजिकल वेरीफिकेशन के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कहीं स्टॉक या कागजी रिकॉर्ड में धान की खरीद फर्जी तो नहीं दिखाई गई. प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में जांच पूरी कर ली जाए.” फर्जी गेट पास घोटाले में तीन अधिकारी सस्पेंड (Etv Bharat) यूपी से धान आने की शिकायतों पर भी सख्ती: डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि "यूपी से धान की एंट्री रोकने के लिए सभी बॉर्डर नाकों पर ड्यूटी लगाई गई है." उन्होंने बताया कि "मंडियों में अब भी किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन केवल वही किसान जिनका नाम 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर दर्ज है, उन्हें ही मंडियों में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है."