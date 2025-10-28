करनाल में फर्जी गेट पास घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारी सस्पेंड, DC बोले - "किसी को बख्शा नहीं जाएगा"
हरियाणा में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर मुख्यालय ने धान खरीद से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है.
Published : October 28, 2025 at 7:29 PM IST
करनालः जिले की अनाज मंडी में फर्जी गेट पास मामले का पता चलने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर तीन अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के बाद अब करनाल डीसी उत्तम सिंह ने सभी राइस मिलों का फिजिकल वेरीफिकेशन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी ने साफ कहा है कि "अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा."
डीसी बोले-सख्त निगरानी और 5 दिन में जांच पूरी : डीसी ने बताया कि "हर पहलू को गंभीरता से परखा जा रहा है. उन्होंने कहा, “फिजिकल वेरीफिकेशन के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कहीं स्टॉक या कागजी रिकॉर्ड में धान की खरीद फर्जी तो नहीं दिखाई गई. प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में जांच पूरी कर ली जाए.”
यूपी से धान आने की शिकायतों पर भी सख्ती: डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि "यूपी से धान की एंट्री रोकने के लिए सभी बॉर्डर नाकों पर ड्यूटी लगाई गई है." उन्होंने बताया कि "मंडियों में अब भी किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन केवल वही किसान जिनका नाम 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर दर्ज है, उन्हें ही मंडियों में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है."
सीसीटीवी और डेटा से होगी सच्चाई उजागर: डीसी ने ये भी खुलासा किया कि "एक ही आईडी से कई आईपी एड्रेस इस्तेमाल होने की बात सामने आई है. ये जांच की जा रही है कि ये आईडी मंडी परिसर के अंदर से चली या बाहर से. डीसी ने कहा कि “सारी गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रेस की जा रही हैं. सच्चाई सामने आने में अब देर नहीं.”
आवक में कमी का भी खुलासा: डीसी ने बताया कि "इस साल मंडियों में धान की आवक घटी है. पिछले साल करीब 80 लाख 40 हजार क्विंटल धान आया था, जबकि इस बार करीब 9 लाख 50 हजार क्विंटल ही आया है. इसका कारण है कि बासमती का एरिया घटकर 1.10 लाख एकड़ रह गया है, जो पहले 1.70 लाख एकड़ था."
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि "तीन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और उनसे जुड़ी विस्तृत जांच की रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि "यदि जांच में कोई और व्यक्ति भी शामिल पाया गया, तो उस पर भी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी."
किसानों को मिलेगी पूरी सुविधा: डीसी ने भरोसा दिलाया कि “किसानों को मंडी में आने पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी. सही किसानों को पूरा सम्मान और सहयोग मिलेगा, लेकिन फर्जीवाड़े पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.”