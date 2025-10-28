ETV Bharat / state

करनाल में फर्जी गेट पास घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारी सस्पेंड, DC बोले - "किसी को बख्शा नहीं जाएगा"

हरियाणा में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर मुख्यालय ने धान खरीद से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है.

fake gate pass scam in Karnal
कनाल अनाज मंडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनालः जिले की अनाज मंडी में फर्जी गेट पास मामले का पता चलने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर तीन अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के बाद अब करनाल डीसी उत्तम सिंह ने सभी राइस मिलों का फिजिकल वेरीफिकेशन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी ने साफ कहा है कि "अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा."

डीसी बोले-सख्त निगरानी और 5 दिन में जांच पूरी : डीसी ने बताया कि "हर पहलू को गंभीरता से परखा जा रहा है. उन्होंने कहा, “फिजिकल वेरीफिकेशन के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कहीं स्टॉक या कागजी रिकॉर्ड में धान की खरीद फर्जी तो नहीं दिखाई गई. प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में जांच पूरी कर ली जाए.”

फर्जी गेट पास घोटाले में तीन अधिकारी सस्पेंड (Etv Bharat)

यूपी से धान आने की शिकायतों पर भी सख्ती: डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि "यूपी से धान की एंट्री रोकने के लिए सभी बॉर्डर नाकों पर ड्यूटी लगाई गई है." उन्होंने बताया कि "मंडियों में अब भी किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन केवल वही किसान जिनका नाम 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर दर्ज है, उन्हें ही मंडियों में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है."

fake gate pass scam in Karnal
करनाल अनाज मंडी में गेट पर खड़े किसान (Etv Bharat)

सीसीटीवी और डेटा से होगी सच्चाई उजागर: डीसी ने ये भी खुलासा किया कि "एक ही आईडी से कई आईपी एड्रेस इस्तेमाल होने की बात सामने आई है. ये जांच की जा रही है कि ये आईडी मंडी परिसर के अंदर से चली या बाहर से. डीसी ने कहा कि “सारी गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रेस की जा रही हैं. सच्चाई सामने आने में अब देर नहीं.”

fake gate pass scam in Karnal
धान की फसल को हटाते हुए मजदूर (Etv Bharat)

आवक में कमी का भी खुलासा: डीसी ने बताया कि "इस साल मंडियों में धान की आवक घटी है. पिछले साल करीब 80 लाख 40 हजार क्विंटल धान आया था, जबकि इस बार करीब 9 लाख 50 हजार क्विंटल ही आया है. इसका कारण है कि बासमती का एरिया घटकर 1.10 लाख एकड़ रह गया है, जो पहले 1.70 लाख एकड़ था."

fake gate pass scam in Karnal
करनाल में धान की खरीददारी (Etv Bharat)

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि "तीन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और उनसे जुड़ी विस्तृत जांच की रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि "यदि जांच में कोई और व्यक्ति भी शामिल पाया गया, तो उस पर भी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी."

fake gate pass scam in Karnal
करनाल अनाज मंडी (Etv Bharat)

किसानों को मिलेगी पूरी सुविधा: डीसी ने भरोसा दिलाया कि “किसानों को मंडी में आने पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी. सही किसानों को पूरा सम्मान और सहयोग मिलेगा, लेकिन फर्जीवाड़े पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.”

ये भी पढ़ें-भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, पूछा-"सरकार बताएं कौन सी 24 फसलें MSP पर बिक रही हैं", कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

TAGGED:

HARYANA CM NAYAB SAINI
KARNAL DC UTTAM SINGH
करनाल अनाज मंडी
धान खरीद में गड़बड़ी
FAKE GATE PASS SCAM IN KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.