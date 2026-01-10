ETV Bharat / state

मुसाफिरखाना SDM विवाद पर अमेठी DM का एक्शन, आरोपों की जांच के लिए गठित कमेटी को 30 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

मुसाफिरखाना SDM विवाद पर अमेठी DM ने आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की. ( ETV Bharat )

अमेठी: अमेठी जिले की मुसाफिरखाना तहसील में तैनात उपजिलाधिकारी अभिनव कन्नौजिया के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. जिलाधिकारी संजय चौहान ने शुक्रवार को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है. यह समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

जिलाधिकारी अमेठी संजय चौहान ने मुसाफिरखाना एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे विवाद की जांच के लिए शुक्रवार को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है. यह जांच कमेटी एक माह के भीतर अधिवक्ताओं द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच कर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी.

गौर करें कि अधिवक्ताओं ने एसडीएम अभिनव कनौजिया के ऊपर अधिवक्ताओं से अभद्रता भ्रष्टाचार सहित तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए 5 जनवरी को कलेक्ट्रेट पहुंच कर जिलाधिकारी को एसडीएम अभिनव कन्नौजिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया था.

अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के पुतला दहन का किया ऐलान

अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में लिखा है कि आपके कार्य व्यवहार एवं न्यायिक कार्य प्रणाली से हम सभी अधिवक्ता संतुष्टीकरण द्वारा आपके विरुद्ध 30 दिसम्बर 2025 से अनवरत सामूहिक प्रदर्शन कर रहे हैं. आपके स्थानान्तरण एवं निलम्बन के आदेश से अधिक समय बीत जाने के बावजूद समाधान दिवस स्थगित तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से दिनांक 5 जनवरी को तथा अधिवक्ता संघ संतुष्टीकरण द्वारा एवं दिनांक 6 जनवरी को जिलाधिकारी अमेठी के समक्ष उपस्थित होकर 22 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था.

इस पर आज तक जिलाधिकारी द्वारा आपके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के लिये कोई ठोस कदम उठाकर अधिवक्ता संघ संतुष्टीकरण के अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव के द्वारा 15 जनवरी को समय 11 बजे से 5 बजे तक कलेक्ट्रेट भर में अधिवक्ताओं का अधिवक्ता भवन में उपस्थित रहने के लिए आह्वान किया गया है. इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुतला दहन की मांग की है.