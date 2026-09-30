ETV Bharat / state

हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा एक्शन, तीन वांछित आरोपियों के घर कुर्की नोटिस चस्पा

कोर्ट में पेश न होने पर की जाएगी आरोपियों के घरों की कुर्की.

गायक अंकित बालियान
गायक अंकित बालियान (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 7:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित चल रहे तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने न्यायालय की अनुमति लेने के बाद तीनों वांछित आरोपियों के घरों पर कुर्की नोटिस चस्पा किए हैं.

पुलिस का कहना है कि नोटिस चस्पा किए जाने के बाद भी यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं होते या न्यायालय में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि मामला जनपद शामली का है, जहां पर बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली शहर में आर्यपुरी नाला पटरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर उस समय हत्या कर दी गई थी. जब वह जिम से वर्कआउट करकर वापस अपने घर लौट रहे थे.

वारदात के बाद मामले में अंकित के पिता सतबीर फौजी की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई टीमों का गठन किया गया था. अंकित बालियान हत्याकांड के पांच दिन बाद 31 अगस्त की सुबह कैराना रोड पर पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.

मुठभेड़ में दो शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे. दोनों शूटरों पर पुलिस की ओर से 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. मुठभेड़ के बाद भी हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी रही. पुलिस के अनुसार इस मामले में करनाल निवासी सत्यम कादियान और आर्यन संधु और राहुल उर्फ भोलू, निवासी शाहपुरिया, मुरथल, सोनीपत वांछित चल रहे हैं. पुलिस ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है.

वहीं, अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर खाप चौधरियों की एक पंचायत बुलाई थी, जिसमें खाप चौधरियों ने शामली पुलिस प्रशासन को 5 अक्टूबर तक का समय दिया है और कहां है कि 5 अक्टूबर तक पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करे और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो उसके बाद खाप चौधरी मिलकर इस पूरे मामले में आगे की रणनीति तैयार कर धरना प्रदर्शन करेंगे.

पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत फरार चल रहे आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है. न्यायालय से अनुमति लेकर आरोपियों के घर कुर्की नोटिस भी चश्पा कर दिए गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि खाप चौधरियों के 5 अक्टूबर तक के अल्टीमेटम के समय के पूरा होने से पहले पुलिस के कानून से लंबे हाथ आरोपियों के गिरेहबान तक पहुंच पाते हैं या नहीं?

आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने न्यायालय से ली अनुमति पुलिस की लगातार तलाश के बावजूद तीनों वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. इसके बाद पुलिस ने न्यायालय की अनुमति लेकर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है. इसी क्रम में तीनों आरोपियों के घरों पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं.

शहर कोतवाली प्रभारी एवं मामले के विवेचक धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय की अनुमति से उनके घरों पर कुर्की नोटिस चस्पा किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि नोटिस के बाद भी यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं होते अथवा न्यायालय में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हत्याकांड में वांछित चल रहे तीनों आरोपियों पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है और न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या, कौन है ये 2 युवक जिन्हें सोशल मीडिया बता रहा शूटर, VIRAL PHOTOS पर क्या बोली पुलिस?

यह भी पढ़ें: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या, गोगी ग्रुप ने ली जिम्मेदारी, एसटीएफ कर रही है मामले की जांच

TAGGED:

SINGER ANKIT BALIAN
ANKIT BALIAN
HARYANVI SINGER
SHAMLI NEWS
ANKIT BALIAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.