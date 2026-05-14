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बुलंदशहर में इफको यूरिया तस्कर घोटाले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

यूरिया तस्कर घोटाले में पकड़ा गया अभियुक्त पीएससी में भंडार नायक के पद पर तैनात है.

इफको यूरिया तस्कर घोटाले में बड़ी कार्रवाई
इफको यूरिया तस्कर घोटाले में बड़ी कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
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बुलंदशहर: शहर में इफको यूरिया तस्कर घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. 4 अभियुक्तों को पुलिस ने पहले ही न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है.

यूरिया तस्कर घोटाले में पकड़ा गया अभियुक्त पीएससी में भंडार नायक के पद पर तैनात है और लंबे समय से इस मामले में वांछित चल रहा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामेंद्र सिंह पुत्र पूरन सिंह को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त रामेंद्र मूल रूप से जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के गांव बगड़पुर का निवासी है. रामेंद्र सिंह पर सरकारी यूरिया की तस्करी और घोटाले में संलिप्त होने का गंभीर आरोप है.

इफको यूरिया घोटाले के संबंध में थाना अनूपशहर पर पहले ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था. लेकिन पुलिस गहन जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अभियुक्त की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पुलिस इस मामले में 4 अभियुक्तों को 11 मई को न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है.

अनूपशहर सीओ विकास प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक 11 मई 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके वादी आरके यादव जिला कृषि अधिकारी थे. 11 मई को तीन ट्रकों में 1575 यूरिया खाद्य के कट्टे मिले थे. उस समय पुलिस और संबंधित विभाग की टीम ने 4 अभियुक्तों को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था.

प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक विवेचन के दौरान पाए गए सबूतों के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं. और इस मामले में जो वांछित अभियुक था भंडारण नायक रामेंद्र पुत्र पूरन सिंह निवासी गांव बागड़पुर, थाना चांदपुर ज़िला बिजनौर इस तस्करी के नेटवर्क में शामिल था और तस्कर हारून का सहयोग कर रहा था आज बुधवार को रामेंद्र पुत्र पूरन को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है. कल इसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. पकड़े गए आरोपी के पास से एक ई चालान बुक बरामद हुई है.

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