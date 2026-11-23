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नीतीश सेतु पर पोस्टर फाड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 11 नामजद, 150 अज्ञात पर प्राथमिकी, तीन गिरफ्तार

नीतीश सेतु पर फटा पोस्टर ( Etv Bharat )

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में नीतीश सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद पोस्टर फाड़ने और अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इस संबंध में राघोपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से 11 नामजद और 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

"पोस्टर फाड़ने की घटना में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होगी." -कुमार अभिषेक, थानाध्यक्ष, रुस्तमपुर वैशाली