फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने वाले 4 जूनियर क्लर्क को नौकरी से हटाया

जूनियर क्लर्क सागरमल भांभू, खुशालचंद और सुमन कुमारी तीनों की कंप्यूटर योग्यता डिग्री फर्जी पाई गई है.

जिला कलेक्टर ऑफिस
जिला कलेक्टर ऑफिस (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
October 16, 2025

बीकानेर : कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के तहत जिले की बीकानेर, पूगल, खाजूवाला और पांचू पंचायत समिति में नौकरी पाने वाले 4 कनिष्ठ लिपिकों कों को फर्जी कंप्यूटर डिग्री और सक्षम स्तर का खेल प्रमाण नहीं पाए जाने पर नौकरी से हटा दिया गया है. सीईओ जिला परिषद सोहनलाल ने बताया कि पांचू पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक सागरमल भांभू पुत्र खेमाराम भांभू, पूगल पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक खुशालचंद पुत्र भूपाराम, खाजूवाला पंचायत समिति की कनिष्ठ लिपिक सुमन कुमारी पुत्री राजेन्द्र सिंह और बीकानेर पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक वैभव भाटी पुत्र धूमल भाटी को नौकरी से हटाया गया है.

सीईओ जिला परिषद ने बताया कि कनिष्ठ लिपिक सागरमल भांभू, खुशालचंद और सुमन कुमारी तीनों की कंप्यूटर योग्यता डिग्री फर्जी पाई गई है. तीनों ने मेघालय के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर योग्यता की डिग्री नियमित स्टूडेंट के रूप में प्राप्त करना बताया जबकि इसी समय के दौरान का तीनों का अनुभव प्रमाण पत्र है यानी उक्त कंप्यूटर योग्यता डिग्री ऑफ कैंपस ली गई. इसी प्रकार वैभव भाटी का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी पद के विरुद्ध किया गया था लेकिन खेल प्रमाण पत्र सक्षम स्तर का नहीं पाया गया. लिहाजा कंप्यूटर योग्यता डिग्री फर्जी होने और का खेल प्रमाण पत्र भी सक्षम स्तर का नहीं होने पर चारों कार्मिकों को नौकरी से हटा दिया गया है. इस संबंध में सीईओ जिला परिषद के निर्देश पर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारियों ने चारों कार्मिकों के सेवा पृथक्करण के आदेश भी जारी कर दिए हैं.

इसे भी पढ़ें: ट्रक ड्राइवर का बेटा बना अफसर, बीकानेर के विकास सियाग ने RAS 2023 में हासिल की 10वीं रैंक

नहीं रख पाए अपना पक्ष : सीईओ जिला परिषद सोहनलाल ने बताया कि चारों कार्मिकों का चयन कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के तहत किया गया था. उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर 2025 को जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की हुई बैठक में उक्त कार्मिकों को निर्धारित कंप्यूटर योग्यता व उत्कृष्ट खिलाड़ी की योग्यता को लेकर सुनवाई का अवसर दिया गया. लेकिन चारों कार्मिक योग्यता को साबित नहीं कर पाए. लिहाजा चारों कार्मिकों का चयन निरस्त करने का निर्णय़ लिया गया.

कनिष्ठ सहायक निलंबित : सीईओ जिला परिषद सोहन लाल ने पंचायत समिति बीकानेर की ग्राम पंचायत कल्याणसर आगुणा की कनिष्ठ सहायक मीना जैन को निलंबित कर दिया है. सीईओ जिला परिषद ने बताया कि जैन के भ्रष्टाचार में लिप्त होने एवं पदीय कर्तव्यों के विपरीत आचरण के लिए उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 16 अंतर्गत जांच कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई है. सीईओ जिला परिषद ने बताया कि निलंबन काल में कनिष्ठ सहायक श्रीमती मीना जैन का मुख्यालय जिला परिषद बीकानेर किया गया है. दरअसल जैन का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें पीएम आवास की जियो टैगिंग को लेकर लाभार्थी से रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था. निलंबन की कार्रवाई वीडियो के वायरल होने के बाद की गई है.

