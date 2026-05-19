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बिलासपुर के फार्म हाउस में जुए की महफिल, मालिक समेत 8 गिरफ्तार

बिलासपुर में सिविल लाइन सीएसपी और एसडीओपी कोटा की साझा टीम ने जुआ खेलने वालों को पकड़ा.

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बिलासपुर क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 11:03 AM IST

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बिलासपुर: गतौरी स्थित वृंदावन ग्रीन फार्म हाउस में बड़े स्तर पर जुआ खेले जाने की सूचना बिलासपुर पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर सोमवार देर रात मौके पर दबिश दी.

फार्म हाउस में जुए की फड़, 8 गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान फार्म हाउस के अंदर कई लोग जुआ खेलते पाए गए. पुलिस ने तत्काल सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में ओम नगर के रहने वाले रोशन सिंह, राजीव गांधी चौक के रहने वाले मुन्ना गोयल,दीनदयाल कॉलोनी मंगला के विकास सिंह, विद्या नगर तारबहार के फार्म हाउस संचालक मनीष शर्मा, नीरज शर्मा, रामा लाइफ सिटी सकरी निवासी दीपक अग्रवाल, तखतपुर के चंद्रकिशन अग्रवाल और तिफरा नया बस स्टैंड के रहने वाले मयंक सोनकर (20) शामिल हैं.

आरोपियों के पास से लगभग 40 लाख का सामान जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख 80 हजार रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन और 5 चार पहिया वाहन जब्त किए हैं. जब्त सामानो की कुल कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है. मामले मे कोनी पुलिस कार्रवाई कर रही है. सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. आगे की कार्रवाई जारी है.

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