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हरदोई में तीन दरोगा समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, मचा हड़कंप

एसपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ दिए विभागीय जांच के आदेश

एसपी अशोक कुमार मीणा
एसपी अशोक कुमार मीणा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 1:25 PM IST

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हरदोई: यूपी के हरदोई में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एक्शन लेते हुए तीन दरोगा और एक फॉलोअर समेत चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं. एक साथ चार पुलिसकर्मियों पर हुई इस कड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

बेहटा गोकुल थाने में तैनात दरोगा मोहित कुमार को सरकारी कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है. वहीं कोतवाली देहात में तैनात दरोगा. सभा नारायण सिंह पर लोगों से मोटी रकम हड़पने, बिना सूचना ड्यूटी से नदारद रहने और बाराबंकी और एटा जिले में पूर्व से दर्ज आपराधिक मुकदमों के मामले में निलंबन की गाज गिरी है.

इसके अलावा शाहाबाद थाने के दरोगा दृगपाल सिंह गौर को विभागीय आदेशों की अवहेलना, लापरवाही और आम जनता से अभद्र व्यवहार के आरोपों में निलंबित किया गया है. सुरसा थाने में तैनात फॉलोअर शुभम गंगवार पर शराब के नशे में सरेराह जनता के साथ गाली-गलौज करने का आरोप है.

एसपी अशोक कुमार मीणा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ड्यूटी में लापरवाही और जनता से दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एसपी की इस सख्त कार्रवाई के बाद जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों को अपने दायित्वों के प्रति सजग रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

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