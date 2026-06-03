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ऑनलाइन गेमिंग से अवैध कमाई कर रहे दो युवकों के घरों पर ED का छापा, दुबई-थाईलैंड से जुड़े तार!

पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी (Betting) के ऐप के जरिए होने वाली अवैध कमाई से जुड़ा बताया गया है.

मेरठ में ईडी का बड़ा एक्शन
मेरठ में ईडी का बड़ा एक्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 5:45 PM IST

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मेरठ: यूपी के मेरठ जिले में ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है. एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए मवाना और सांधन क्षेत्र में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की. सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ईडी की अलग-अलग टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दो मुख्य संदिग्धों के आवासों को घेर लिया और डिजिटल सबूत व दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया.

तार दुबई और थाईलैंड तक: मामले में सांधन के शुभम चौधरी और मवाना के कपड़ा कारोबारी के बेटे अलेक जैदी का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है, जिनके तार दुबई और थाईलैंड जैसे देशों से जुड़े होने की आशंका है.

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार तड़के जब पूरा इलाका सो रहा था, तभी केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की गाड़ियों का काफिला मवाना क्षेत्र के ग्राम सांधन पहुंचा. टीम ने सीधे शुभम चौधरी के आवास पर छापेमारी की. कार्रवाई शुरू होते ही घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई. किसी भी बाहरी व्यक्ति, पड़ोसी या ग्रामीणों को परिसर के भीतर जाने या घर के सदस्यों को बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई. ​ईडी के अधिकारी घर के भीतर मौजूद लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और अन्य डिजिटल उपकरणों को अपने कब्जे में लेकर उनके डेटा को रिकवर करने में जुटे हैं.

​शहर के कपड़ा कारोबारी के घर भी छापा, दुबई से जुड़ा कनेक्शन: ​सांधन में कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद, सुबह करीब 7 बजे ईडी की एक दूसरी टीम शहर के मोहल्ला खैरात अली स्थित मशहूर कपड़ा कारोबारी असद रजा के आवास पर पहुंची. असद रजा का बेटा अलेक जैदी पहले दुबई में नौकरी करता था और कुछ महीने पहले ही भारत लौटा है. छापेमारी के वक्त अलेक अपने ननिहाल आगरा में था. जिसे ईडी के निर्देश पर तत्काल वापस मेरठ बुलाया गया है. ​केंद्रीय एजेंसियों को इनपुट मिला था कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कमाए गए करोड़ों रुपये के अवैध फंड को दुबई के रास्ते भारत में खपाया जा रहा था.

पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद: ईडी को संदेह है कि इन युवाओं का इस्तेमाल बड़े अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी ऑपरेटरों द्वारा भारत से पैसा बाहर भेजने और अवैध मुनाफे को ठिकाने लगाने के लिए "शेल अकाउंट्स" (फर्जी बैंक खाते) के संचालन में किया जा रहा था. इस पूरी बड़ी कार्रवाई को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है.

​मवाना क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अनुसार, ​प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम द्वारा मवाना और सांधन क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है. यह पूरी कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी के स्तर से गोपनीय इनपुट के आधार पर की गई है. स्थानीय पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए सहयोग मांगा गया था, जो तत्काल उपलब्ध करा दिया गया है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. ईडी की जांच पूरी होने के बाद जो भी आधिकारिक तहरीर या इनपुट प्राप्त होगा, उसके आधार पर आगे की स्थानीय विधिक कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में चर्चा का बाजार गर्म: ​जैसे ही दिन ढला, सांधन और मोहल्ला खैरात अली में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सांधन के स्थानीय लोगों का कहना है कि शुभम का परिवार लंबे समय से गांव में साधारण तरीके से रह रहा है और परिवार के अन्य सदस्य अपने पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े हैं. अचानक शुभम का नाम इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय गेमिंग नेटवर्क और ईडी की रडार पर आने से हर कोई हैरान है. ​फिलहाल ईडी की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जब्त किए गए डिजिटल रिकॉर्ड्स से कई और सफेदपोशों और स्थानीय एजेंटों के नाम सामने आ सकते हैं.

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