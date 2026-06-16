पराली जलाने पर पहली बार बड़ी कार्रवाई, पांच किसानों पर जुर्माना
ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगने के मामले में धमतरी प्रशासन ने ये कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 10:31 AM IST
धमतरी: बागतराई रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में 25 मई को हुई भीषण आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने पहली बार पराली जलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है. पांच किसानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत अर्थदण्ड लगाया है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत हर किसान पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पराली जलाने के दौरान आग ट्रेंचिंग ग्राउंड में फैली
जानकारी के अनुसार बागतराई रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी आग से लगभग 23 हजार टन कचरा प्रभावित हुआ था. आग लगने के बाद नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्रतिवेदन में आशंका जताई गई थी कि आसपास के कृषि क्षेत्रों में जलाई गई पराली से निकली आग फैलते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंची, जिससे यह बड़ी आगजनी की घटना हुई.
पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई
मामले की जांच राजस्व विभाग को सौंपी गई. हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में ट्रेंचिंग ग्राउंड से लगे कुछ खेतों में पराली जलने के प्रमाण पाए गए. इसके बाद संबंधित किसानों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया. किसानों ने पराली जलाने से इंकार किया, लेकिन राजस्व अभिलेखों, स्थल निरीक्षण और उपलब्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित भूमि स्वामियों को जिम्मेदार माना गया.
पांच किसानों पर 5-5 हजार का जुर्माना
जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने जिले में पहली बार एनजीटी के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए पांच किसानों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. अधिकारियों के अनुसार दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसानों के लिए यह जुर्माना निर्धारित है. अर्थदण्ड की वसूली के लिए संबंधित किसानों को पृथक से नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
कलेक्टर ने कहा- पलारी जलाने पर आगे भी होगी कार्रवाई
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा का कहना है कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि आग फैलने की घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. ट्रेंचिंग ग्राउंड में हुई आगजनी ने इस खतरे को उजागर किया है. इसी वजह से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
प्रशासन ने किसानों से फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में पराली जलाने के मामलों में नियमों के तहत और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.