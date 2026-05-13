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माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नक्सली डंप समेत नकदी बरामद

माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

संयुक्त बलों की कार्रवाई के दौरान 65 लाख 52 हजार नकद राशि के साथ एलएमजी, एसएलआर, कार्बाइन, .303 और अन्य हथियारों सहित कुल 32 घातक हथियार जब्त किए गए. इसके साथ ही बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद हुए हैं.

बीजापुर : बीजापुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है.नक्सली डंप डम्प पर की गई संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी, हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं. इस अभियान में बीजापुर पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे.

पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के नक्सल उन्मूलन लक्ष्य के तहत जिले में लगातार सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है. पिछले एक माह से सुदूर एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ग्रामीणों के सहयोग और मजबूत सूचना तंत्र के आधार पर इन डम्पों का पता लगाया गया.

माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्रवाई के दौरान पामेड़ क्षेत्र और नेशनल पार्क एरिया से बरामद अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया जैसे विस्फोटकों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नष्ट किया गया। इससे नक्सलियों की आईईडी निर्माण क्षमता और लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम को गंभीर क्षति पहुंची है- डॉ जितेंद्र यादव, एसपी

करोड़ों की संपत्ति और हथियार बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक की कार्रवाई के आंकड़ा

वर्ष 2025-26 में अब तक जिले में 461 हथियार बरामद किए जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2024 से अब तक कुल 517 हथियार, 1092 आईईडी और ₹20.08 करोड़ से अधिक की संपत्ति (₹7.28 करोड़ नकद एवं 8.20 किलोग्राम सोना) जब्त किया जा चुका है. इस दौरान 234 माओवादी मारे गए, 1192 गिरफ्तार हुए और 1003 ने आत्मसमर्पण किया है.पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामग्री की सूचना तत्काल सुरक्षा बलों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. बीजापुर जिला लगातार नक्सल मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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