बिहार में एक्सपायरी दूध-मिठाई से लेकर खराब पनीर जब्त, खाद्य सुरक्षा पर बड़ा एक्शन
पटना में सबसे ज्यादा 87 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, दो के लाइसेंस निलंबित; 15 प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई.
Published : October 24, 2026 at 3:36 PM IST
पटना: बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य संरक्षा विभाग ने राज्यव्यापी जांच अभियान तेज कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 531 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है.
जांच के दौरान कई जगह एक्सपायरी दूध, खराब पनीर, दुर्गंधयुक्त मिठाई, बासी खाद्य सामग्री और जले हुए तेल के इस्तेमाल से जुड़े मामले सामने आए हैं. विभाग ने संबंधित खाद्य पदार्थों को जब्त कर नष्ट कराया है. वहीं दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 15 प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है.
पटना में सबसे ज्यादा खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई
राज्यभर में हुई जांच में पटना सबसे आगे रहा. यहां पर 87 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. विभाग की टीमों ने होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, डेयरी, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज्ड पेयजल इकाइयों और ऑनलाइन खाद्य सामग्री बेचने वाले स्टोर का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रसोई की साफ-सफाई, भंडारण व्यवस्था, कर्मचारियों की स्वच्छता और वैध खाद्य लाइसेंस की पड़ताल की गई.
जांच में अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार के नोटिस दिए गए. कई मामलों में खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट कराई गई, जबकि गंभीर उल्लंघनों के मामलों में लाइसेंस निलंबन और अभियोजन की कार्रवाई की गई. विभाग ने पटना के राजीव नगर, फ्रेजर रोड, एसपी वर्मा रोड, मलाही पकड़ी और परसा बाजार क्षेत्र में भी जांच की. कई प्रतिष्ठानों से जला हुआ तेल, बासी खाद्य सामग्री, खराब पनीर और एक्सपायरी उत्पाद जब्त किए गए.
पटना में मिठाई और पैकेज्ड पानी पर कार्रवाई
पटना जिले में खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान लगभग 15,340 लीटर पैकेज्ड पेयजल और 3,456 किलोग्राम मिल्क केक सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियों पर कार्रवाई दर्ज की गई है. इसके अलावा 155 किलोग्राम गुलाब जामुन, 96 किलोग्राम रसगुल्ला और 170 किलोग्राम मिश्रित मिठाई एवं पनीर से संबंधित कार्रवाई की गई.
विभिन्न जिलों में भी व्यापक निरीक्षण
पटना के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी खाद्य संरक्षा विभाग ने व्यापक जांच अभियान चलाया. पिछले तीन माह के दौरान रोहतास में 41, सारण में 40, गोपालगंज में 37, सीवान में 27, गया में 26, वैशाली में 24, मुजफ्फरपुर में 20, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण में 18-18, पूर्णिया में 16, भोजपुर एवं समस्तीपुर में 15-15 तथा दरभंगा एवं पूर्वी चंपारण में 14-14 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.
इसी प्रकार अरवल एवं कैमूर में 13-13, कटिहार में 12, मधुबनी, सहरसा और सीतामढ़ी में 10-10, खगड़िया में 7, सुपौल में 6, बेगूसराय में 5, अररिया, औरंगाबाद, मधेपुरा तथा नालंदा में 4-4 प्रतिष्ठानों की जांच हुई. बांका, बक्सर एवं जहानाबाद में 3-3, जमुई, लखीसराय एवं मुंगेर में 2-2 तथा किशनगंज एवं नवादा में एक-एक प्रतिष्ठान का निरीक्षण दर्ज है.
वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल में एक्शन
वैशाली जिले में विशेष अभियान के तहत बिना वैध लाइसेंस के संचालित इकाइयों से कुल 22,992 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया. वहीं बिदुपुर प्रखंड के दो प्रतिष्ठानों से 328 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य ₹85,280 था. सुपौल में भी 1560 बोतल पैकेज्ड पेयजल पर विनिष्ठ की कार्रवाई की गई.
मुजफ्फरपुर जिले में 105 किलोग्राम पनीर, 22 किलोग्राम गुलाब जामुन और 12 किलोग्राम डोडा मिठाई पर कार्रवाई का विवरण दर्ज है. शिवहर में 18 किलोग्राम पनीर, एक्सपायरी दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ, जबकि सहरसा में पनीर, सैंडविच, बर्गर, सॉस, चिकन और दूध सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियां जब्त की गईं. समस्तीपुर में 21 लीटर एक्सपायरी दूध और 18 किलोग्राम पनीर पर कार्रवाई की गई.
खाद्य संरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
खाद्य संरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर सुधार करने का नोटिस दिया गया. वहीं, दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए तथा 15 खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियोजन दर्ज किया गया. संबंधित प्रावधानों के तहत तीन माह तक कारावास एवं ₹3 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है.
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