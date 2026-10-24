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बिहार में एक्सपायरी दूध-मिठाई से लेकर खराब पनीर जब्त, खाद्य सुरक्षा पर बड़ा एक्शन

खाद्य सुरक्षा पर बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य संरक्षा विभाग ने राज्यव्यापी जांच अभियान तेज कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 531 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है.

जांच के दौरान कई जगह एक्सपायरी दूध, खराब पनीर, दुर्गंधयुक्त मिठाई, बासी खाद्य सामग्री और जले हुए तेल के इस्तेमाल से जुड़े मामले सामने आए हैं. विभाग ने संबंधित खाद्य पदार्थों को जब्त कर नष्ट कराया है. वहीं दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 15 प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है.