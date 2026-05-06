धमतरी में ड्रग्स तस्करों पर बिग एक्शन, 18 लाख का गांजा बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है. कुल 18 लाख का गांजा बरामद किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 6, 2026 at 8:11 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिलों में गांजा तस्करों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. बुधवार को धमतरी पुलिस ने कुल 37 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया है. कुल तीन इंटरस्टेट गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है. सांकरा चेक पोस्ट पर पुलिस ने गांजे की खेप को जब्त किया है.
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर धमतरी पुलिस ने यह कार्रवाई की है. यहां वाहनों की तलाशी में 44 पैकेट गांजा बरामद किया गया जो कार की डिक्की में छिपाकर रखा गया था. गांजे की तस्करी ओडिशा से महाराष्ट्र की ओर हो रही थी. सभी गांजे की खेप को महाराष्ट्र के नासिक में पहुंचाना था. उससे पहले धमतरी पुलिस ने ड्रग्स तस्करों का पर्दाफाश कर दिया. इस कार्रवाई में पुलिस ने 37.800 किलो गांजा जब्त किया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी
गिरफ्तार आरोपियों में अजय नंदू जाधव (27 वर्ष), मनोहर बालाजी कांबले (35 वर्ष) और अंतावन राजू पगारे (19 वर्ष) शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर और नासिक जिले के निवासी हैं. तीनों के खिलाफ सिहावा थाना में NDPS एक्ट की धारा 20(बी) के तहत केस दर्ज किया गया है. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.
धमतरी में बीते 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है. कुल 92 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया. इससे गांजे की इंटरस्टेट तस्करी नेटवर्क को झटका लगा है-शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी
धमतरी पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है. एक दिन पहले 54 किलो गांजा जब्त किया गया था. इससे 15 दिन पहले 127 किलो गांजा पुलिस ने पकड़ा था. इस तरह पुलिस ने साबित कर दिया है कि वो गांजा तस्करों पर कार्रवाई जारी रखेगी.