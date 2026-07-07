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लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड में बड़ा एक्शन, जिस बिल्डिंग में लगी थी भीषण आग, उसे ध्वस्त करेगा LDA

नियमों की अनदेखी का खुलासा: अलीगंज के सेक्टर- डी स्थित एक व्यावसायिक बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी. आग बुझाने में 6 घंटे लगे और 15 युवाओं की मौत हो गई थी. जांच में सामने आया कि बिल्डिंग को नक्शे के विपरीत बनाया गया था. फायर सेफ्टी के भी कोई इंतजाम नहीं थे.

लखनऊ: अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड के बाद LDA प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है. जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसको तोड़ने का डिमोलिशन ऑर्डर आज जारी किया जाएगा.

नोटिस का जवाब नहीं मिला: इस मामले में शासन स्तर पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है. जिसकी जांच जारी है. दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था. जिसका जवाब लखनऊ विकास प्राधिकरण को अब तक नहीं मिला है. इसके बाद में अब अवैध निर्माण को गिराने की बारी आ गई है.

इसी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा (Photo Credit: ETV Bharat)

हवाई निर्माण करने वाले को जो नोटिस दिया गया था, उसका समय समाप्त हो गया है. अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई होगी. डिमोलिशन ऑर्डर कटेगा, जिसमें 14 दिन का वक्त दिया जाएगा कि, निर्माणकर्ता अपना निर्माण खुद गिरा दे.-प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

तय अल्टीमेटम में अगर अवैध निर्माण को गिराया नहीं गया, तो फिर 15वें दिन लखनऊ विकास प्राधिकरण खुद अपने रास्ते के साथ इस निर्माण को गिराएगा. अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी पर इस वक्त LDA सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मूड में है.

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