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प्रयागराज ब्लास्ट केस में बड़ी कर्रवाई; पूछताछ के बाद गौरव गिरफ्तार, फिर पुलिस ने छोड़ा

जांच में प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बड़ी मात्रा में रसायन की व्यवस्था कराने में सर्राफ धर्मेंद्र वर्मा की मध्यस्थता की बात सामने आई है. इसी संबंध में पुलिस ने पिलखुवा पहुंचकर उनसे और उनके बेटे से पूछताछ की.



बेटे को कौशांबी ले गई टीम: पूछताछ के बाद धर्मेंद्र वर्मा को पुलिस ने छोड़ दिया. वहीं उनके बेटे गौरव को टीम अपने साथ कौशांबी ले गई. वहां उससे मामले से संबंधित आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और रसायन की आपूर्ति से संबंधित जानकारी जुटा रही है.



पिलखुवा थाना प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि कौशांबी पुलिस देर रात जिला हापुड़ के पिलखुवा आई थी. टीम ने पिलखुवा से एक सर्राफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की. प्रारंभिक जानकारी में रसायन उपलब्ध कराने में मध्यस्थता की बात सामने आई है. मामले में कौशांबी पुलिस आगे की जानकारी जुटा रही है.



हापुड़ के पिलखुवा का रहने वाला दुर्दान्त आतंकवादी ओर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी अब्दुल करीम टुंडा ने भी इस केमिकल के साथ अन्य केमिकलों की सहायता से ही बम बनाकर सीरियल ब्लास्ट किए थे. इस केमिकल का प्रयोग चादरों की छपाई में किया जाता है. टुंडा का नाम इसके बाद कई ब्लास्ट में आया था. हालांकि फिलहाल अब्दुल करीम टुंडे जेल में है. टुंडा का नाम पाकिस्तान ओर आईएसआई के साथ भी जुड़ता रहा है.



हालांकि, कौशांबी विस्फोट मामले में अब तक सामने आई जांच का अब्दुल करीम टुंडा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बताया गया है. उसका उल्लेख केवल पिलखुवा क्षेत्र और रसायनों के दुरुपयोग के ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में किया जा रहा है.

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