कानपुर केस्को स्क्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई, एमडी की जांच के बाद एग्जीक्यूटिव और जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, एक आरोपी को जेल
854 क्विंटल बिजली उपकरण गायब करने का मामला, विजिलेंस करेगी जांच!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 12:30 PM IST
कानपुर: शहर के कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) में हुए स्क्रैप घोटाला मामले में केस्को एमडी की जांच के बाद जेई मुन्ना को जहां पुलिस ने जेल भेज दिया. वहीं, एक्सईएन श्रीकांत रंगीला को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही अब केस्को एमडी नेहा जैन ने आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए हैं.
क्या है पूरा मामला: कुछ दिनों पहले जेई रमेश चंद्र की तहरीर पर शहर के ग्वालटोली थाना में जेई मुन्ना यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. दरअसल, केस्को एमडी को जानकारी मिली थी कि एक्सईएन श्रीकांत रंगीला और जेई मुन्ना यादव ने मिलकर स्टोर में 854.56 क्विंटल बिजली उपकरणों की स्क्रैप बिक्री को मनमाने ढंग से पूरा किया था. इस मामले में शिकायत मिलने पर केस्को एमडी ने जांच कराई थी.
जांच के बाद एक्शन: जांच में पुष्टि होने के बाद एक्सईएन और जेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. कार्रवाई की पुष्टि खुद केस्को एमडी नेहा जैन ने की. जांच के बाद ये बात सामने आई थी, कि बिहार-गुजरात की फर्मों को स्क्रैप बेचने के बाद निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक माल पार करा दिया गया. लोहे के पोल का स्क्रैप लेकर जा रहे ट्रक का रास्ते में टायर फटा तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया था. जेई रमेश चंद्र का ये भी कहना था, जो तहरीर दी थी उसमें एक्सईएन का नाम भी था, मगर उन्हें बचा लिया गया.
रडार पर कई अफसर: केस्को मुख्यालय से लेकर कई सबस्टेशंस में स्क्रैप घोटाला मामले की चर्चा जोरों पर है. कर्मियों का दबी जुबां में कहना है, अभी इस घोटाला में कई और अफसर फंस सकते हैं. ताज्जुब तो इस बात का भी है, कि पूरे सिस्टम में हर उपकरण का रिकार्ड बनता है. कार्यालयों में सीसीटीवी फुटेज हैं. आने-जाने वालों की एंट्री होती है. सुरक्षाकर्मी हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर रखते हैं बावजूद इसके करोड़ों रुपये का घोटाला हो गया.
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