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कानपुर केस्को स्क्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई, एमडी की जांच के बाद एग्जीक्यूटिव और जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, एक आरोपी को जेल

एक्सईएन और जेई निलंबित, एक आरोपी को जेल ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) में हुए स्क्रैप घोटाला मामले में केस्को एमडी की जांच के बाद जेई मुन्ना को जहां पुलिस ने जेल भेज दिया. वहीं, एक्सईएन श्रीकांत रंगीला को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही अब केस्को एमडी नेहा जैन ने आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए हैं. क्या है पूरा मामला: कुछ दिनों पहले जेई रमेश चंद्र की तहरीर पर शहर के ग्वालटोली थाना में जेई मुन्ना यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. दरअसल, केस्को एमडी को जानकारी मिली थी कि एक्सईएन श्रीकांत रंगीला और जेई मुन्ना यादव ने मिलकर स्टोर में 854.56 क्विंटल बिजली उपकरणों की स्क्रैप बिक्री को मनमाने ढंग से पूरा किया था. इस मामले में शिकायत मिलने पर केस्को एमडी ने जांच कराई थी. कानपुर केस्को स्क्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)