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शामली के कैराना में गोमांस मामले में बड़ा एक्शन, MDA ने मुगल गार्डन को किया सील, बुलडोजर चलाने की तैयारी​

प्राधिकरण का कहना है, निर्माण पूरी तरह से अवैध है, इसलिए अब इस पूरे भवन को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है.

MDA ने मुगल गार्डन को किया सील.
MDA ने मुगल गार्डन को किया सील. (Photo Credit; MDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 4:14 PM IST

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शामली : कैराना में वलीमे की दावत में गोमांस परोसने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुगल गार्डन पर बड़ा एक्शन लिया है. मंगलवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (MDA) ने मोहल्ला रेतेवाला स्थित मुगल गार्डन को अवैध घोषित करते हुए उसे पूरी तरह से सील कर दिया है.

​प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और भवन को सील करने की कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है, क्योंकि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है, इसलिए अब इस पूरे भवन को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है.

यह पूरा मामला 18 जून का है. कैराना के गांव खुरगान में गोकशी की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई थी. ​आरोप है कि यहां चल रहे एक वलीमे के कार्यक्रम में गोमांस से तैयार भोजन मेहमानों को परोसा जा रहा था.

मौके पर पहुंची पुलिस ने न केवल भोजन को नष्ट कराया, बल्कि दूल्हे फरमान और उसके मामा सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने मुगल गार्डन के संचालक अनीस अहमद को भी अपनी गिरफ्त में लिया.

अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर जगदेव सिंह ने बताया कि यह अवैध निर्माण है. इसको अवैध निर्माण घोषित किया गया है और उससे पहले इसको नोटिस दिया गया था, जिसका इसने अभी तक जवाब नहीं दिया. हम लोग अपने सचिव और वीसी को इसकी पूरी रिपोर्ट करेंगे. आगे भी जो कार्रवाई ध्वस्तिकरण की होगी वह अमल में लाई जाएगी.

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