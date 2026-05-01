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ऑपरेशन विश्वास में बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन

दुर्ग :दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सेक्टर-3 स्थित शिव मंदिर के पास पुलिस ने सुनियोजित घेराबंदी कर हेरोइन का अवैध कारोबार करने वाले एक संगठित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.इस कार्रवाई से शहर में नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.

युवाओं को नशे के गिरफ्त में धकेलने वाले अरेस्ट



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में हरजिंदर सिंह, मोन्टी अरोरा, सूरज कुमार लोहार, नवजोत सिंह और ईशा कौर शामिल हैं. ये सभी आरोपी लंबे समय से शहर में हेरोइन की सप्लाई कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रहे थे. मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर दुर्ग पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी और सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

आरोपियों के पास से हेरोइन जब्त

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 21.18 ग्राम हेरोइन, 65 हजार रुपए नगद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 3 लाख 84 हजार 400 रुपए आंकी गई है. इसके अलावा मौके से नशा करने में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉइल और लाइटर जैसी सामग्री भी बरामद की गई, जो इस बात की पुष्टि करती है कि आरोपी न केवल सप्लाई बल्कि खुद भी नशे के सेवन में लिप्त थे.

