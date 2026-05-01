ऑपरेशन विश्वास में बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन
दुर्ग पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्रवाई करते हुए हेरोइन के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 1, 2026 at 7:22 PM IST
दुर्ग :दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सेक्टर-3 स्थित शिव मंदिर के पास पुलिस ने सुनियोजित घेराबंदी कर हेरोइन का अवैध कारोबार करने वाले एक संगठित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.इस कार्रवाई से शहर में नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.
युवाओं को नशे के गिरफ्त में धकेलने वाले अरेस्ट
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में हरजिंदर सिंह, मोन्टी अरोरा, सूरज कुमार लोहार, नवजोत सिंह और ईशा कौर शामिल हैं. ये सभी आरोपी लंबे समय से शहर में हेरोइन की सप्लाई कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रहे थे. मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर दुर्ग पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी और सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
आरोपियों के पास से हेरोइन जब्त
तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 21.18 ग्राम हेरोइन, 65 हजार रुपए नगद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 3 लाख 84 हजार 400 रुपए आंकी गई है. इसके अलावा मौके से नशा करने में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉइल और लाइटर जैसी सामग्री भी बरामद की गई, जो इस बात की पुष्टि करती है कि आरोपी न केवल सप्लाई बल्कि खुद भी नशे के सेवन में लिप्त थे.
यह गिरोह अवैध आर्थिक लाभ के लिए शहर में सक्रिय रूप से मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहा था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया है- सत्यप्रकाश तिवारी, भिलाई नगर सीएसपी
फिलहाल पुलिस इस गिरोह के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की गहन जांच कर रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके. फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
IPL बेटिंग के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, चार आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट
डिलीवरी ब्वॉय की तेज रफ्तार ट्रक ने ली जान, हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर फरार
बोरे बासी पर भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार, मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा झूठ बोलने वाला नेता