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महासमुंद में बड़ी कार्रवाई: उत्कल एग्रोटेक राइस मिल सील, 47 हजार कट्टा शासकीय धान मिला कम, 268 क्विंटल चावल जब्त

उत्कल एग्रोटेक राइस मिल सील ( ETV Bharat )

महासमुंद: शासकीय धान की कस्टम मिलिंग और चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसी क्रम में बागबाहरा विकासखंड के ग्राम कल्याणपुर स्थित उत्कल एग्रोटेक राइस मिल में बड़ी अनियमितता पकड़ में आई है. भौतिक सत्यापन के दौरान मिल में 47 हजार 64 कट्टा शासकीय धान कम पाया गया है. इसके बाद प्रशासन ने मिल को आगामी आदेश तक सील कर दिया. मौके से 268 क्विंटल चावल भी जब्त किया गया.

उत्कल एग्रोटेक राइस मिल सील कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और विपणन संघ की संयुक्त टीम ने मिल परिसर में पहुंचकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया. जांच में शासकीय धान की बड़ी मात्रा में कमी सामने आने के बाद टीम ने तालाबंदी और सीलबंदी की कार्रवाई की. जानकारी मुताबिक, शासन के निर्देशानुसार उत्कल एग्रोटेक को दूसरे जिलों में चावल जमा करना था. इसके तहत कोंडागांव जिले में 650 क्विंटल, बलौदाबाजार जिले में 3,386 क्विंटल और बस्तर जिले में 4,335 क्विंटल चावल जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं करने के चलते प्रशासन ने मिल का भौतिक सत्यापन कराया, जिसमें 47 हजार 64 कट्टा शासकीय धान कम मिला.