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कोरिया ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को सफलता, तीन और गिरफ्तारियां, अब तक कुल 12 आरोपी गिरफ्तार

कोरिया : जिले के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया है. मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. इस कार्रवाई के बाद अब तक कुल 12 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में जितेंद्र त्रिपाठी, अनिल तिवारी और मनीष त्रिपाठी शामिल हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया.

नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच में पुलिस लगातार नए तथ्यों को सामने लाने में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और वारदात में शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.

कोरिया पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

इस केस में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. साजिश में शामिल हर आरोपी तक पुलिस पहुंचेगी और जांच के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी-रवि कुमार कुर्रे, एसपी, कोरिया

नौगई तिहरे हत्याकांड में पुलिस की लगातार कार्रवाई से आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है. पुलिस टीम मामले में सबूत जुटाने के साथ-साथ घटना के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा करने में लगी हुई है. आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और भी नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस का दावा है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा.