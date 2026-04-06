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कानपुर में तीन हॉस्पिटल सीज, घर में चल रहा था अस्पताल, मरीजों को शिफ्ट करने का आदेश, किडनी कांड के बाद बड़ा एक्शन

छापेमारी के दौरान सबसे चौंकाने वाला मामला एक मकान में संचालित हो रहे अस्पताल में सामने आया. यहां मानकों की जमकर बलि चढ़ाई गई थी. जांच टीम को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के भीतर ही बिस्तर बिछे मिले. साथ ही यहां बिना अनुमति के मेडिकल स्टोर भी चलाया जा रहा था. हंगामे और विरोध के बावजूद अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए पूरे अस्पताल परिसर को सीज कर दिया.

कानपुर : किडनी कांड के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है. अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों और मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले संचालकों के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई. एसीएमओ रमित रस्तोगी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल्याणपुर इलाके में कई अस्पतालों पर अचानक छापेमारी की, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

स्वास्थ्य विभाग की इस जांच में कई अस्पतालों के पास वैध दस्तावेज तक नहीं मिले. गोल्ड हॉस्पिटल बिना किसी पंजीकरण के धड़ल्ले से चल रहा था, जिसे टीम ने तत्काल सीज कर दिया. वहीं, नया शिवली रोड स्थित एमपी हॉस्पिटल का ओटी पहले भी सीज किया जा चुका था, इसके बावजूद वहां मरीजों का इलाज जारी था. प्रशासन ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए अस्पताल को सीज किया और संचालकों को तीन दिन के भीतर मरीजों को शिफ्ट करने का अल्टीमेटम दिया है.

जांच के दौरान मैगन्स हॉस्पिटल, वेदा हॉस्पिटल, राधे, न्यू नीलम हॉस्पिटल, बालाजी, ओम शक्ति और एमजे हॉस्पिटल में भारी अनियमितताएं और गंदगी पाई गई. कई अस्पतालों में ड्यूटी डॉक्टर नदारद थे, तो कहीं अन्य तकनीकी खामियां मिलीं. इन सभी अस्पतालों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो इनका लाइसेंस निरस्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एसीएमओ रमित रस्तोगी ने बताया कि किडनी कांड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा. लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम को बख्शा नहीं जाएगा. आज तीन अस्पतालों को सीज किया गया और कई को नोटिस दी गई है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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