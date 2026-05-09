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सीमांकन ना करने के मामले में बड़ी कार्रवाई, राजस्व निरीक्षक मोहित सोनी निलंबित, कलेक्टर का एक्शन

धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है. आम जनता से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भखारा तहसील के राजस्व निरीक्षक मोहित कुमार सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सीमांकन प्रकरण में लापरवाही और समय पर कार्रवाई पूरी नहीं करने को लेकर यह कदम उठाया गया है. इस आदेश के जारी होते ही राजस्व विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है.





सीमांकन की कार्रवाई पूरी नहीं करने पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार तहसील भखारा के राजस्व निरीक्षक मंडल भठेली अंतर्गत एक सीमांकन प्रकरण लंबे समय से लंबित था. संबंधित पक्षकारों को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद नियमानुसार सीमांकन की कार्रवाई समय पर पूर्ण नहीं की गई. मामले को गंभीर मानते हुए तहसीलदार भखारा द्वारा पहले राजस्व निरीक्षक मोहित कुमार सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. इसके बाद कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा धमतरी की ओर से भी 27 अप्रैल 2026 को अलग से नोटिस जारी किया गया.

