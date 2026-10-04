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अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा एक्शन, 1 लाख के तीन इनामी शूटरों की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने किया है भगोड़ा घोषित

पुलिस ने कुर्क किया सामान. ( Photo Credit; SHAMLI POLICE )

शामली : हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे तीन आरोपियों के खिलाफ शामली पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की. न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने एक-एक लाख रुपये के इनामी दो शूटरों समेत तीन आरोपियों की हरियाणा में संपत्ति कुर्क कर ली. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी न होने पर तीनों आरोपियों को पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.

दो शूटर आर्यन संधू, सत्यम कादयान और गोगी गैंग के सरगना राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया के घर यूपी पुलिस पहुंची और कोर्ट के आदेश पर तीनों के घरों से सभी सामान जब्त किया गया. फरार आरोपियों की तलाश में टीम पांच राज्यों में तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है. बता दें, शामली में 26 अगस्त की शाम को आर्यपुरी में जिम के बाहर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी थी. 26 की रात में ही गोगी गैंग के सरगना राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया की ओर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट प्रसारित कर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी. 31 अगस्त की सुबह शामली पुलिस ने मुठभेड़ में दो शूटर मोहित और सुमित निवासी सोनीपत को ढ़ेर कर दिया था. मामले में फरार चल रहे राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया, शूटर आर्यन संधू और सत्यम कादयान पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस की ओर से आरोपितों की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिले. इसके बाद धारा-82 के तहत कुर्की से पहले नोटिस चस्पा किया गया और भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया. कोर्ट की ओर से संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए.